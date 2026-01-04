Даміано опублікував серію фото з коханою, де видно її обручку з великим діамантом. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.
Даміано виставив світлини, де обіймає та цілує Дав. Пара на цих кадрах має закоханий вигляд. Крім того, артист показав і фотографію їхніх каблучок.
Це буде прекрасний рік,
– написав Давид під публікацією.
Зауважимо, що ще в жовтні 2025 року видання TMZ отримало інсайдерську інформацію про те, що соліст Måneskin освідчився своїй дівчині. Водночас тоді Даміано й Дав ніяк не коментували цю інформацію.
Що відомо про стосунки Даміано Давида та Дав Камерон?
- Про роман співака й акторки заговорили восени 2023 року. Саме тоді Дав помітили на концерті гурту Måneskin у Нью-Йорку.
- Згодом пару неодноразово бачили разом папараці. Наприклад, їх сфотографували під час романтичного відпочинку на пляжі в Сіднеї, що лише підігріло інтерес публіки.
- У лютому 2024 року Даміано та Дав підтвердили свої стосунки, з'явившись разом на церемонії вручення премії Греммі.
- А 9 жовтня 2025 року вони відсвяткували другу річницю своїх стосунків.