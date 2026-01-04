Даміано опублікував серію фото з коханою, де видно її обручку з великим діамантом. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.

Даміано виставив світлини, де обіймає та цілує Дав. Пара на цих кадрах має закоханий вигляд. Крім того, артист показав і фотографію їхніх каблучок.

Це буде прекрасний рік,

– написав Давид під публікацією.

Зауважимо, що ще в жовтні 2025 року видання TMZ отримало інсайдерську інформацію про те, що соліст Måneskin освідчився своїй дівчині. Водночас тоді Даміано й Дав ніяк не коментували цю інформацію.

Що відомо про стосунки Даміано Давида та Дав Камерон?