Дан Балан впервые за долгое время приехал в Украину: где показался певец

Молдавский певец Дан Балан неожиданно показался в Киеве. Музыкант поделился несколькими фото из столицы.

Бывший судья "Голоса страны" Дан Балан впервые за долгое время приехал в Украину. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.

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Дан Балан опубликовал несколько фото из Киева. Он показался на фоне Михайловского златоверхого монастыря. Певец прогуливался по столице Украины в стильном черном наряде. Он дополнил образ очками и повязкой на голове.

Магия Киева в каждом шаге..

– написал Дан Балан.



Дан Балан / Фото из инстаграма Дана Балана



Дан Балан / Фото из инстаграма Дана Балана

Украинские поклонники артиста с восторгом отреагировали на его фото из Киева. Кто-то делает певцу комплименты, а кто-то ждет анонс концерта.

"Это намек на концерт в Киеве?";

"Когда уже тур по Украине?";

"Рады видеть в Украине";

"Ждем тура по Украине";

"Возвращение легенды";

"Поздравляем в Киеве! Украина тебя любит".

Где сейчас Дан Балан и когда он последний раз был в Украине