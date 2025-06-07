Так нежно и прекрасно: Даниэль Салем растрогал сеть видео с дочерью Позитива
- Даниэль Салем опубликовал видео с дочкой Позитива и Юлии Сахневич, которое растрогало пользователей.
- Люди активно комментируют видео, отмечая сходство девочки с Позитивом и нежность Салема.
Телеведущий Даниэль Салем показал милое видео с дочкой Позитива (Алексей Завгородний) и Юлии Сахневич. Ролик растрогал пользователей сети.
Салем опубликовал видео с маленькой Марией в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.
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На видео Даниэль Салем держит на руках дочь музыканта Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич. Телеведущий выглядит очень счастливым рядом с девочкой.
Вы создали любовь,
– подписал ролик Даниэль.
Немало людей прокомментировали милое видео Даниэля Салема с дочкой Позитива и Сахневич:
- "О, как она на Алексея похожа!"
- "Как же Салему идет".
- "На это можно смотреть вечно".
- "Так нежно, прекрасно и мило".
- "Сильный, мужественный мужчина и беззащитный младенец. Невероятно".
- "Вам очень подходит такая роль".
Позитив и Юлия Сахневич стали родителями
В январе 2025 года Позитив сообщил, что впервые стал отцом. Его жена, танцовщица Юлия Сахневич, родила дочь. Девочку назвали Марией.
Впоследствии Юлия Сахневич рассказала, что крестным отцом их дочери будет Даниэль Салем.