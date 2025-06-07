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Show24 Украинские звезды Так нежно и прекрасно: Даниэль Салем растрогал сеть видео с дочерью Позитива
7 июня, 20:27
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Так нежно и прекрасно: Даниэль Салем растрогал сеть видео с дочерью Позитива

Мария Примыч
Основні тези
  • Даниэль Салем опубликовал видео с дочкой Позитива и Юлии Сахневич, которое растрогало пользователей.
  • Люди активно комментируют видео, отмечая сходство девочки с Позитивом и нежность Салема.

Телеведущий Даниэль Салем показал милое видео с дочкой Позитива (Алексей Завгородний) и Юлии Сахневич. Ролик растрогал пользователей сети.

Салем опубликовал видео с маленькой Марией в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

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На видео Даниэль Салем держит на руках дочь музыканта Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич. Телеведущий выглядит очень счастливым рядом с девочкой.

Вы создали любовь, 
– подписал ролик Даниэль.

Немало людей прокомментировали милое видео Даниэля Салема с дочкой Позитива и Сахневич:

  • "О, как она на Алексея похожа!"
  • "Как же Салему идет".
  • "На это можно смотреть вечно".
  • "Так нежно, прекрасно и мило".
  • "Сильный, мужественный мужчина и беззащитный младенец. Невероятно".
  • "Вам очень подходит такая роль".

Позитив и Юлия Сахневич стали родителями