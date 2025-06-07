Так нежно и прекрасно: Даниэль Салем растрогал сеть видео с дочерью Позитива

Телеведущий Даниэль Салем показал милое видео с дочкой Позитива (Алексей Завгородний) и Юлии Сахневич. Ролик растрогал пользователей сети.

Салем опубликовал видео с маленькой Марией в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

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На видео Даниэль Салем держит на руках дочь музыканта Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич. Телеведущий выглядит очень счастливым рядом с девочкой.

Вы создали любовь,

– подписал ролик Даниэль.

Немало людей прокомментировали милое видео Даниэля Салема с дочкой Позитива и Сахневич:

"О, как она на Алексея похожа!"

"Как же Салему идет".

"На это можно смотреть вечно".

"Так нежно, прекрасно и мило".

"Сильный, мужественный мужчина и беззащитный младенец. Невероятно".

"Вам очень подходит такая роль".

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