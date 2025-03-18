Даниэль Салем, который в ВСУ, объяснил, почему закрыл свои рестораны в Одессе

Телеведущий и военный Даниэль Салем объяснил, почему закрыл свои рестораны в Одессе. Кроме того, мужчина рассказал, как ему удается совмещать работу на телевидении, актерскую карьеру и военную службу.

Подробностями Даниэль Салем поделился в проекте "Тур по звездам", пишет Show 24. По словам телеведущего, он закрыл свои рестораны в Одессе, ведь решил сосредоточиться на военном деле.

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Все очень просто. Я отдался военному труду. А потом как-то понял, что единственное, к чему я хочу возвращаться, когда я приезжаю в отпуск, – это съемки, которые снова возвращают меня в детские мечты,

– поделился Салем.

Как совмещает работу на телевидении, в кино и военную службу

Журналистка Наталья Тур также спросила у Даниэля, как ему удается совмещать карьеру в кино и на телевидении и военную службу.

Ты знаешь, как снимается кино, ты в этом бизнесе. Это восемь дней. Восемь дней из 365 дней. Я снялся и уехал обратно. Что касается ведущего на M1 – это один день. Я приехал в 7 утра и уехал в 11 вечера. И мы сняли на несколько недель вперед. Я это делаю бесплатно. Это чтобы поддерживать свою "кукуху", менталку, просто чувствовать себя нужным,

– ответил Даниэль Салем.

Даниэль Салем в проекте "Тур про звездам": смотрите видео онлайн

Напомним, Даниэль Салем стал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения. Ранее сообщалось, что он является членом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" и имеет позывной "Сойер". Во время обстрела в Николаеве военный получил легкую контузию и потерял слух на левое ухо.

На передовой Салем травмировал спину. В октябре 2024 года он сообщил, что получил удостоверение участника боевых действий. В том же месяце телеведущий рассказал о смерти брата, отметив, что его "забрала война".