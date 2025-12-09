24-летняя звезда "Поймать Кайдаша" неожиданно заявила о завершении актерской карьеры
- Украинская актриса Дарья Федина решила сделать паузу в актерской карьере, чтобы быть более полезной для Сил Обороны.
- Федина завершает работу в театре имени Марии Заньковецкой во Львове и изучает новые сферы деятельности для поиска себя.
Украинская актриса Дарья Федина, которая снималась в сериале "Поймать Кайдаша" в роли Мелашки, решила сменить направление деятельности.
Ее приоритет – быть более полезной для Сил Обороны. Об этом актриса рассказала в новом интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк, передает 24 Канал.
Дарья сейчас завершает работу в театре имени Марии Заньковецкой во Львове и берет время на передышку. Она будет поискать себя в другой сфере.
Сейчас пытаюсь учиться и пробовать разные сферы, чтобы понять, что подходит мне больше всего. Поэтому нет четкости. Мой приоритет – быть более полезной для Сил Обороны. Потому что каким актерством я буду заниматься в стране под оккупацией. Есть очень много разной работы, которая необязательно в армии,
– объяснила девушка.
Федина добавила: "Это очень громко звучит – "ухожу из профессии". Не хочется так называть, потому что мне так легче воспринимать".
Интервью с Дарьей Фединой: смотрите видео онлайн
Что известно о Дарье Федине?
- Актриса родом из Львова, однако училась она в театральном университете им. Карпенко-Карого в Киеве.
- На первом курсе девушка и получила роль Мелашки в сериале "Поймать Кайдаша", которая принесла ей немалую популярность. Впоследствии она также снялась в триллере "Дом за стеклом".
- После обучения в Киеве, Дарья вернулась домой и поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франко на факультет культуры и искусств.
- Кроме съемок в кино, Федина работала в театре. Она также активно помогает армии, организуя сборы и регулярно приобщается к волонтерским инициативам.