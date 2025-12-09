24-річна зірка "Спіймати Кайдаша" несподівано заявила про завершення акторської кар'єри
- Українська акторка Дарина Федина вирішила зробити паузу в акторській кар'єрі, щоб бути більш корисною для Сил Оборони.
- Федина завершує роботу в театрі імені Марії Заньковецької у Львові та вивчає нові сфери діяльності для пошуку себе.
Українська акторка Дарина Федина, яка знімалася у серіалі "Спіймати Кайдаша" у ролі Мелашки, вирішила змінити напрямок діяльності.
Її пріоритет – бути більш корисною для Сил Оборони. Про це акторка розповіла у новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк, передає 24 Канал.
Важливо На фронті загинув Валерій Литвин – син першої скрипки хору ім Верьовки
Дарина наразі завершує роботу в театрі імені Марії Заньковецької у Львові й бере час на перепочинок. Вона буде пошукати себе в іншій сфері.
Зараз намагаюсь вчитися й пробувати різні сфери, щоб зрозуміти, що підходить мені найбільше. Тому немає чіткості. Мій пріоритет – бути більш корисною для Сил Оборони. Бо яким акторством я займатимусь у країні під окупацією. Є дуже багато різної роботи, яка не обов'язково у війську,
– пояснила дівчина.
Федина додала: "Це дуже гучно звучить – "йду з професії". Не хочеться так називати, бо мені так легше сприймати".
Інтерв'ю з Дариною Фединою: дивіться відео онлайн
Що відомо про Дарину Федину?
- Акторка родом зі Львова, проте навчалася вона у театральному університету ім. Карпенка-Карого в Києві.
- На першому курсі дівчина й отримала роль Мелашки в серіалі "Спіймати Кайдаша", яка принесла їй чималу популярність. Згодом вона також знялася в трилері "Дім за склом".
- Після навчання у Києві, Дарина повернулася додому і вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет культури й мистецтв.
- Окрім зйомок у кіно, Федина працювала в театрі. Вона також активно допомагає війську, організовуючи збори та регулярно долучається до волонтерських ініціатив.