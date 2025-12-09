Її пріоритет – бути більш корисною для Сил Оборони. Про це акторка розповіла у новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк, передає 24 Канал.

Дарина наразі завершує роботу в театрі імені Марії Заньковецької у Львові й бере час на перепочинок. Вона буде пошукати себе в іншій сфері.

Зараз намагаюсь вчитися й пробувати різні сфери, щоб зрозуміти, що підходить мені найбільше. Тому немає чіткості. Мій пріоритет – бути більш корисною для Сил Оборони. Бо яким акторством я займатимусь у країні під окупацією. Є дуже багато різної роботи, яка не обов'язково у війську,

– пояснила дівчина.

Федина додала: "Це дуже гучно звучить – "йду з професії". Не хочеться так називати, бо мені так легше сприймати".

Інтерв'ю з Дариною Фединою: дивіться відео онлайн

Що відомо про Дарину Федину?