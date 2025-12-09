Ее приоритет – быть более полезной для Сил Обороны. Об этом актриса рассказала в новом интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк, передает 24 Канал.

Дарья сейчас завершает работу в театре имени Марии Заньковецкой во Львове и берет время на передышку. Она будет поискать себя в другой сфере.

Сейчас пытаюсь учиться и пробовать разные сферы, чтобы понять, что подходит мне больше всего. Поэтому нет четкости. Мой приоритет – быть более полезной для Сил Обороны. Потому что каким актерством я буду заниматься в стране под оккупацией. Есть очень много разной работы, которая необязательно в армии,

– объяснила девушка.

Федина добавила: "Это очень громко звучит – "ухожу из профессии". Не хочется так называть, потому что мне так легче воспринимать".

Интервью с Дарьей Фединой: смотрите видео онлайн

Что известно о Дарье Федине?