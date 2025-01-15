Где сейчас Дарья Ковтун – участница 4 сезона "Х-Фактора" и жена Евгения Хмары

Дарья Ковтун выступает под псевдонимом ODARA. Она была участницей "Х-Фактора", а через несколько лет стала финалисткой проекта "Поют все!".

ODARA родилась в марте 1991 года. Потом окончила Киевский национальный экономический университет, однако популярность к ней пришла с приходом на телевидение. Что известно о карьере Дарьи, какие отношения с мужем и где она сейчас, читайте в материале Show 24.

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Шоу талантов

Девушка пришла на 4 сезон "Х-Фактора" и попала в команду Сереги, который сегодня открыто поддерживает диктаторский режим России.

Дарья Ковтун – Pardonne-moi ce caprice d'enfant ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

К сожалению, в восьмом прямом эфире певица покинула проект. В интервью 24 Каналу артистка рассказывала, что после "Х-Фактора" зареклась больше никогда не приходить на любое талант-шоу.

Путь на "Х-Факторе" длится целых 4 месяца. Участники изолированы от любой жизни, кроме того, что происходит на проекте... Во вторых, на "Х-Факторе" только 4 тренера, которые очень придирчиво относятся к участникам и их выступлениям,

– рассказывала Ковтун.

Впоследствии в жизни певицы произошел крутой поворот судьбы и она пришла на шоу "Поют все!". Муж артистки отправил вместо нее заявку на участие и уговорил женщину спеть на сцене.

В "Поют все!" якобы попадаешь в летний лагерь, где все получают удовольствие от того, что делают. Вся сотня стремится, чтобы участник со всем справился. Судьи настроены на то, что ты сейчас круто выступишь. Они видят в участниках лучшее и цепляются за это,

– делилась Дарья.

Дарья Ковтун на проекте "Поют все!": смотрите видео онлайн

К слову, для шоу Ковтун выбрала песню российского композитора Максима Фадеева – "Стану ли я счастливее".

Это абсолютно фантастическая песня Максима Фадеева, как и все его другие композиции. Она с глубоким смыслом. О таких песнях говорят, что они – на годы. Композиция актуальна сегодня, и будет актуальной и через 10 лет. Во время, когда мы гонимся за кучей навязанных, придуманных целей, эта песня будто возвращает к истинной реальности,

– объяснила свой выбор певица.

В "Поют все!" исполнительница стала одной из финалистов, однако победы так и не одержала.

Личная жизнь

Своего мужа Дарья знала еще с детства, ведь росли в одном дворе и ходили в одну музыкальную школу. Более того, впоследствии они даже были конкурентами, однако любовь развеяла все препятствия. В 2016 году Евгений Хмара женился на избраннице.

Дарья Ковтун вышла замуж за Евгения Хмару / Фото из инстаграма певицы

В 2017 году у супругов родился первенец – сын Николай, в 2019 – дочь Вера, в 2022 – сын Илья.

Дарья Ковтун с семьей / Фото из инстаграма артистки

Кроме того, Евгений активно поддерживает свою жену и помогает во всех начинаниях.

Слова "помогает" будет очень мало. Женя делает гораздо больше. Мой любимый муж ежедневно и ежеминутно вдохновляет меня, побуждает к действиям. И я понимаю, что именно благодаря влиянию Жениной музыки ко мне приходят песни. Я обожаю его творчество и купаюсь в нем,

– откровенно призналась исполнительница.

Дарья Ковтун и Евгений Хмара / Фото из инстаграма певицы

Где сейчас Дарья Ковтун

Сейчас певица выступает под псевдонимом ODARA. Исполнительница придумала этот образ для того, чтобы после замужества и рождения детей познакомить публику с новой собой. Кроме того, Дарья является не только певицей, но и автором песен.

ODARA (Дарья Ковтун) – "Ау": смотрите видео онлайн

В соцсетях певица не слишком активна, однако не забывает о теме войны в Украине. Она неоднократно делилась сообщениями о последствиях российских обстрелов, а сегодня занимается сбором средств на коленный узел для защитника Ивана, который потерял ногу во время штурма на Изюмском направлении.

Дарья Ковтун собирает средства для раненого военного / Скриншот с сайта

Кроме того, певица продолжает выступать на одной сцене с мужем, демонстрируя крепкую семейную связь.