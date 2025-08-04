Украинская певица Даша Астафьева – бывшая солистка группы NikitA и известная модель, неоднократно появлялась на обложке Playboy. Но с начала полномасштабного вторжения ее деятельность кардинально изменилась.

Даша Асафьева сегодня, 4 августа, празднует день рождения. Звезда отмечает юбилей – ей исполнилось 40 лет. Show 24 расскажет о деятельности певицы и где она находится сейчас.

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Что известно о Даше Астафьевой?

Даша Астафьева родилась в городе Покров (до 2016 года – Орджоникидзе). В школе она имела болезнь кожи, поэтому над ней часто смеялись одноклассники. Еще в детстве Даша интересовалась модой и голливудскими звездами, мечтала о том, как изменить свой стиль.



Даша Астафьева в детстве / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

После окончания школы она поступила на режиссерский факультет – это был ее личный выбор. Там ей понравилось учиться вокалу. Когда Даша переехала в Киев, то познакомилась с Юрием Никитиным и решила принять участие в шоу "Фабрика звезд", где стала финалисткой. Впоследствии она стала солисткой группы NikitA, благодаря чему получила первую популярность.

Параллельно у Даши Астафьевой развивалась модельная карьера. Многие фотографы сравнивали ее с американской моделью 1950-х Бетти Пейдж. В апреле 2006 Астафьева стала "playmate месяца" украинского издания Playboy, а в следующем году стала "девушкой года".



Даша Астафьева и Хью Хефнер / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Когда фото Даши попали в американское издание, ее пригласили на съемки в США. Она даже посещала особняк Хью Хефнера.

Где сейчас Даша Астафьева?

Даша Астафьева продолжает работать над приложением UnderBooks, которое запустила в 2023 году. Это приложение, где собраны аудиокниги об истории и культуре Украины, важные произведения украинских художников. Только недавно звезда призналась, что ведет бизнес вместе с любимым.

Он является основателем платформы UnderBooks, но у нас обязанности разделились. Каждый отвечает за свой план, и мы советуемся, мы дополняем своим опытом друг друга. Это даже не профессия, а призвание,

– делилась Даша Астафьева.

Артистка отказалась от карьеры певицы с начала полномасштабного вторжения, хотя к ней поступают предложения выступлений за любую сумму. Но она пока не видит себя на сцене и не хочет петь.

В то же время Даша Астафьева не покинула карьеру фотомодели. Она участвует как в откровенных и провокационных съемках, так и необычных и сдержанных.

В свой 40-й день рождения Даша Астафьева загадала желание: чтобы вместо пожеланий в комментариях ее подписчики задонатили на ВСУ. Она активно поддерживает украинских военных и неоднократно говорила, что жалеет о своих выступлениях в России после начала российско-украинской войны.