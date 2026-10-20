"Это какая-то новая грань абсурда": Даша Астафьева ответила хейтерам по поводу "Радиодиктанта"

Певица и волонтер Даша Астафьева отреагировала на шквал критики в связи с критикой по поводу ее участия в "Радиодиктанте национального единства" этого года. Звезда опубликовала подробный пост, в котором ответила на упреки о своем прошлом в Playboy, внешности и русском языке.

Так, недавно стало известно, что артистка станет одним из чтецов главного языкового флешмоба страны, что вызвало бурные дискуссии. На своей странице в инстаграме знаменитость решила расставить все точки над "i" и ответить недовольным комментаторам.

Даша призналась, что после громкого анонса на нее просто обрушилась лавина хейта, к тому же претензии пользователей порой доходили до откровенного абсурда. Больше всего многих почему-то задело ее собственное имя.

Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзига", "громовица" и "такое чувство, что Бог нас за что-то наказывает"? Нелепица. "Давайте в следующем году еще какую-нибудь Джессику пригласим – вкусно плюнем в корень правописания". Я должна сменить имя, а тогда уже Конституционный Суд фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса решит, подхожу ли я им,

– с иронией отметила Астафьева.

Даша Астафьева / Фото Olha Orhanishchuk

Не забыли критики и откровенные съемки звезды еще двадцатилетней давности, ставя под сомнение моральное право Даши вести диктант единства.

Не понравилось, что я снималась для Playboy 20 лет назад. Разве женщина с обложки журнала, который тайком передавали друг другу одноклассники на переменах, достойна того, чтобы кого-то "объединить"? Она, наоборот, ассоциируется у всех с уединением!

– написала Даша.

Немало упреков полетело и в сторону внешности артистки. По словам Астафьевой, пожилые мужчины писали ей диаметрально противоположные вещи: одни заявляли, что она "слишком красива и будет отвлекать людей от правописания", а другие, наоборот, называли ее "старухой" и советовали бежать в аптеку за тонометром.

Кроме того, звезду упрекнули в русскоязычном прошлом и участии в поп-группе "NikitA". Не понравился критикам и ее тандем с победителем ежегодной премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine Артуром Пройдаковым – мол, из серьезного языкового мероприятия делают развлекательное шоу.

Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, – это какая-то новая грань абсурда,

– возмутилась Даша Астафьева.

Артур Пройдаков и Даша Астафьева / Фото "Суспильне Мовлення"

Несмотря на все возмущение критиков, знаменитость призвала всех украинцев, в том числе и недоброжелателей, обязательно присоединиться к трансляции 27 октября.

Ранее мы рассказывали о том, как Даша Астафьева изменила свою жизнь после 24 февраля 2022 года.