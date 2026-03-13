Даша Астафьева неожиданно перепела на украинском 18-летний хит группы NikitA

Даша Астафьева после начала полномасштабной войны приостановила карьеру артистки и занялась другими проектами. Но ради благотворительной цели она снова спела.

Исполнительница перепела на украинском языке одну из песен группы NikitA. Соответствующее видео опубликовали на странице группы "Курган & Agregat".

Участники группы "Курган & Agregat" и Даша Астафьева сняли юмористический ролик для благотворительного сбора на нужды войска.

В видео певица предстала в откровенном образе и спела хит группы NikitA "Машина" на украинском языке. К слову, песню перевел Евгений Володченко.

Коллектив NikitA выпустил песню "Машина" в 2008 году – 18 лет назад. Трек стал одним из самых популярных в репертуаре группы.

Отметим, участники группы "Курган & Agregat" собирают 3 миллиона на нужды 46 ОАеМБр и на другие неотложные запросы Сил Обороны Украины. За донат от 100 гривен есть возможность выиграть машину – Daewoo Lanos, который и сняли в этом видео. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке.

