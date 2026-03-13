Виконавиця переспівала українською мовою одну з пісень гурту NikitA. Відповідне відео опублікували на сторінці гурту "Курган & Agregat".
Учасники гурту "Курган & Agregat" та Даша Астаф'єва зняли гумористичний ролик для благодійного збору на потреби війська.
У відео співачка постала у відвертому образі та заспівала хіт гурту NikitA "Машина" українською мовою. До слова, пісню переклав Євген Володченко.
Колектив NikitA випустив пісню "Машина" у 2008 році – 18 років тому. Трек став одним із найпопулярніших у репертуарі гурту.
Зазначимо, учасники гурту "Курган & Agregat" збирають 3 мільйони на потреби 46 ОАеМБр та на інші нагальні запити Сил Оборони України. За донат від 100 гривень є можливість виграти автівку – Daewoo Lanos, який і зняли у цьому відео. Щоб долучитися, переходьте за посиланням.
Що відомо про гурт NikitA?
- У 2008 році продюсер Юрій Нікітін, генеральний директор Mamamusic створив новий український жіночий гурт NikitA. Спершу він складався з Даші Астаф'євої та Юлії Кавтарадзе. У 2011 році на заміну Кавтарадзе прийшла Анастасія Кумейко.
- Колектив здебільшого був відомий завдяки провокативним образам і кліпам. У них вийшли хіти "Зайчик", "Солдат", Avocado.
- У 2017 році Даша Астаф'єва почала сольну кар'єру, тож гурт призупинив концертну діяльність.