Исполнительница перепела на украинском языке одну из песен группы NikitA. Соответствующее видео опубликовали на странице группы "Курган & Agregat".
Участники группы "Курган & Agregat" и Даша Астафьева сняли юмористический ролик для благотворительного сбора на нужды войска.
В видео певица предстала в откровенном образе и спела хит группы NikitA "Машина" на украинском языке. К слову, песню перевел Евгений Володченко.
Коллектив NikitA выпустил песню "Машина" в 2008 году – 18 лет назад. Трек стал одним из самых популярных в репертуаре группы.
Отметим, участники группы "Курган & Agregat" собирают 3 миллиона на нужды 46 ОАеМБр и на другие неотложные запросы Сил Обороны Украины. За донат от 100 гривен есть возможность выиграть машину – Daewoo Lanos, который и сняли в этом видео. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке.
Что известно о группе NikitA?
- В 2008 году продюсер Юрий Никитин, генеральный директор Mamamusic создал новую украинскую женскую группу NikitA. Сначала она состояла из Даши Астафьевой и Юлии Кавтарадзе. В 2011 году на замену Кавтарадзе пришла Анастасия Кумейко.
- Коллектив по большей части был известен благодаря провокативным образам и клипам. У них вышли хиты "Зайчик", "Солдат", Avocado.
- В 2017 году Даша Астафьева начала сольную карьеру, поэтому группа приостановила концертную деятельность.