После скандала из-за разрушенного дома: блогер Даша Евтух выехала из Украины

Украинский блогер и участница "МастерШеф" Даша Евтух сообщила о важном решении. Она заявила, что покинула страну вместе с дочерью.

Блогер, которая стала известной после видео с "распаковками", опубликовала новое сообщение на своей странице в инстаграме. В нем она сообщила о выезде из Украины.

К слову Украинка с самыми большими в мире скулами избавляется от них: блогерша назвала причину

Даша Евтух показала фото с собранными чемоданами и сумками. Рядом с ней – детская коляска, где лежала ее дочь.

Мы уехали из Украины. Мы не выдержали... Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует,

– лаконично прокомментировала свое решение Евтух.

Пока эту новость никак не прокомментировал Александр Глазов, муж Даши Евтух. Неизвестно, остался ли он в Украине, или также уехал.



Даша Евтух с дочкой / Фото из инстаграма Даши Евтух

Отметим, недавно о выезде из Украины также сообщили Владимир Остапчук и его жена Екатерина. Супруги эмигрируют в конце мая и уже летом будут находиться в Канаде.

Что известно о Даше Евтух и в какой скандал она попала?

Даша Евтух родом из села Богодаровка в Полтавской области. Она хотела стать актрисой, но училась в аграрной академии на технолога. Работала официанткой в различных заведениях.

Стала известной благодаря блогу. Даша начала снимать видео во время карантина, когда училась на последнем курсе. Она хотела набраться уверенности и научиться говорить перед камерами. Ролики с распаковками из сельского магазина и другие видео стали вирусными в сети. Также Даша Евтух участвовала в кулинарном шоу "МастерШеф".

Блогерша состоит в браке с бывшим депутатом Полтавского совета Александром Глазовым. В 2023 году пара поженилась, а через год у них родилась дочь Фемида.

1 апреля россияне обстреляли Полтавскую общину ударными беспилотниками. Один из дронов повредил несколько частных домов, среди них был дом Даши Евтух и Александра Глазова. Как оказалось, практически половина дома разрушена.

Из сообщений супругов складывалось впечатление, что именно они пострадали от обстрела. На самом деле в доме проживала семья, что сняла дом в аренду. Из-за этого пару раскритиковали. Поэтому впоследствии они прояснили ситуацию и призвали присоединиться к сбору для этой семьи.