"Психика уже привыкает": Даша Кубик рассказала о взрыве возле своего жилого комплекса в Киеве

Блогерша и ведущая Даша Кубик показала последствия российского удара вблизи своего жилого комплекса в Киеве. Она призналась, что даже не вздрогнула от взрыва, хотя понимала, насколько близко он произошел.

Об утре 8 октября Даша рассказала в инстаграме. Она опубликовала фото с последствиями атаки и поделилась мыслями о том, как обстрелы стали частью повседневной жизни.

По словам блогерши, услышав взрыв, она лишь подумала, что попадание было совсем рядом. После этого собралась и поехала на работу.

Вот так началось вчерашнее утро – прямо возле моего ЖК прилет. Ужасно, что это наша повседневность, к которой психика уже привыкает. Я от взрыва почему-то даже не вздрогнула, просто подумала, что это прямо ну очень близко. Собралась и поехала на работу, просто сюр. Мне так жаль людей. И очень сильно грустно, очень,

– написала Кубик.

Даша Кубик показала прилет возле своего дома / фото из инстаграма

Отсутствие резкой реакции на взрыв Даша связала с привыканием к постоянной опасности. В то же время она подчеркнула, как больно ей осознавать, что украинцам приходится жить в таких условиях.

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