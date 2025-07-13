Квиткова и Добрынин трогательно поздравили сына с 4-летием: "Ты самый лучший, Левчик"
- Сыну Даши Квитковой и Никиты Добрынина исполнилось 4 года, и родители поздравили его с днем рождения через публикации в Instagram.
- Квиткова поделилась серией фото с сыном, выражая любовь и обещания поддерживать его, а Добрынин сообщил о радости от наблюдения за ростом сына.
Сегодня, 13 июля, сыну Даши Квитковой и Никиты Добрынина исполнилось 4 года. Бывшие влюбленные, которым удалось сохранить хорошие отношения после развода, поздравили Льва с днем рождения.
Квиткова и Добрынин опубликовали в инстаграме сообщения, в которых тепло обратились к сыну. Также они поделились фотографиями с мальчиком, информирует Show 24.
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Даша Квиткова опубликовала серию фотографий, на которых Лев позирует один и с ней. Блогерша поздравила сына с днем рождения, признавшись, что не может поверить, что сын так быстро вырос и празднует 4-летие.
По словам Квитковой, жизнь со Львом – аттракцион эмоций и приключений, которые она обожает. Блогерша рассказала, что рядом с сыном учится быть мягкой, твердой, смелой и смешной, когда это нужно.
Ты мой маленький мужчина с характером, упрямством, фразочками "я сам" и любовью к разнообразным живностям, машинкам, мультикам и "мама, ну я немножко-немножко". Я запоминаю каждый миллиметр твоего смеха, каждую странную фразу, которую ты придумываешь, и каждое утро, когда бежишь ко мне со словами: "мама, ты моя любовь",
– написала блогерша.
Даша отметила, что ее задача – быть рядом с сыном, любить и давать ему свободу. Блогерша пообещала Льву сделать все, чтобы в его жизни было больше света и любви, а не теней и страха.
Спасибо, что я твоя мама. Это самая главная моя роль. И самая любимая,
– добавила Квиткова.
Поздравил сына с 4-летием и телеведущий Никита Добрынин.
Сегодня очень сильный и радостный день. Сыну уже 4 года! Счастлив каждый день проживать его новые достижения, заново изучать этот мир глазами Льва. И дарить максимум тепла и любви!,
– написал он.
Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина
Напомним, что Даша Квиткова участвовала в 9 сезоне реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Никита Добрынин. В финале телеведущий выбрал блогершу, а их отношения продолжились и после проекта.
В 2020 году влюбленные поженились и сыграли свадьбу. Уже через год у Даши и Никиты родился сын. Однако в 2023 году супруги объявили о разводе.
На днях футболист киевского Динамо Владимир Бражко подтвердил отношения с Дашей Квитковой.