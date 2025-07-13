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Show24 Украинские звезды Квиткова и Добрынин трогательно поздравили сына с 4-летием: "Ты самый лучший, Левчик"
13 июля, 15:20
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Квиткова и Добрынин трогательно поздравили сына с 4-летием: "Ты самый лучший, Левчик"

Мария Примыч
Основні тези
  • Сыну Даши Квитковой и Никиты Добрынина исполнилось 4 года, и родители поздравили его с днем рождения через публикации в Instagram.
  • Квиткова поделилась серией фото с сыном, выражая любовь и обещания поддерживать его, а Добрынин сообщил о радости от наблюдения за ростом сына.

Сегодня, 13 июля, сыну Даши Квитковой и Никиты Добрынина исполнилось 4 года. Бывшие влюбленные, которым удалось сохранить хорошие отношения после развода, поздравили Льва с днем рождения.

Квиткова и Добрынин опубликовали в инстаграме сообщения, в которых тепло обратились к сыну. Также они поделились фотографиями с мальчиком, информирует Show 24.

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Даша Квиткова опубликовала серию фотографий, на которых Лев позирует один и с ней. Блогерша поздравила сына с днем рождения, признавшись, что не может поверить, что сын так быстро вырос и празднует 4-летие.

По словам Квитковой, жизнь со Львом – аттракцион эмоций и приключений, которые она обожает. Блогерша рассказала, что рядом с сыном учится быть мягкой, твердой, смелой и смешной, когда это нужно.

Ты мой маленький мужчина с характером, упрямством, фразочками "я сам" и любовью к разнообразным живностям, машинкам, мультикам и "мама, ну я немножко-немножко". Я запоминаю каждый миллиметр твоего смеха, каждую странную фразу, которую ты придумываешь, и каждое утро, когда бежишь ко мне со словами: "мама, ты моя любовь", 
– написала блогерша.

Даша отметила, что ее задача – быть рядом с сыном, любить и давать ему свободу. Блогерша пообещала Льву сделать все, чтобы в его жизни было больше света и любви, а не теней и страха.

Спасибо, что я твоя мама. Это самая главная моя роль. И самая любимая, 
– добавила Квиткова.

Поздравил сына с 4-летием и телеведущий Никита Добрынин.

Сегодня очень сильный и радостный день. Сыну уже 4 года! Счастлив каждый день проживать его новые достижения, заново изучать этот мир глазами Льва. И дарить максимум тепла и любви!, 
– написал он.

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина

  • Напомним, что Даша Квиткова участвовала в 9 сезоне реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Никита Добрынин. В финале телеведущий выбрал блогершу, а их отношения продолжились и после проекта.

  • В 2020 году влюбленные поженились и сыграли свадьбу. Уже через год у Даши и Никиты родился сын. Однако в 2023 году супруги объявили о разводе.

  • На днях футболист киевского Динамо Владимир Бражко подтвердил отношения с Дашей Квитковой.