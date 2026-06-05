Даша Квиткова отгуляла девичник: фото и видео с празднования

Даша Квиткова готовится к свадьбе с футболистом киевского Динамо Владимиром Бражко. Блогерша уже отгуляла девичник в компании подруг.

Об этом Квиткова сообщила в инстаграме. Она показала фото и видео с празднования.

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Даша Квиткова отпраздновала девичник на природе. Для празднования она выбрала комфортный образ: белую футболку и светлые брюки, а на голове у блогерши была фата.

Похоже, подруги устроили для Даши сюрприз. Среди них были блогерша и основательница бренда CHER'17 Таня Парфильева и ресторатор, дизайнер и владелица бренда GOT'S label Светлана Готочкина. Они накрыли стол, приобрели торт, а также напечатали фото Владимира Бражка, с которыми фотографировались.

В эре невесты. Какую безумную роль в нашей жизни играют люди,

– говорится в заметке Квитковой.

Что надо знать об отношениях Квитковой и Бражко?

Некоторое время Даша Квиткова и Владимир Бражко скрывали свои отношения. 9 июля футболист поздравил блогершу с днем рождения, назвав ее любимой.

В сентябре Квиткова сообщила, что бойфренд ей сделал предложение. СМИ писали, что Бражко подарил девушке кольцо от Cartier, стоимость которого колеблется от 82 до 132 тысяч долларов в зависимости от выбранного размера камня.

После этого в сети начали ходить слухи, что Даша и Владимир тайно поженились. Однако впоследствии блогерша заявила, что они еще официально не оформили свои отношения.

Молодожены уже готовится к свадьбе. Они выбрали локацию, а Даша даже примерила свадебное платье. Сын Квитковой от брака с Никитой Добрыниным также будет на праздновании – Лев будет нести обручальные кольца.