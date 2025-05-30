На фоне слухов о романе с футболистом Динамо: Квиткова показалась в объятиях загадочного мужчины

Блогерша Даша Квиткова продолжает намекать, что находится в отношениях. Уже некоторое время ей приписывают роман с украинским футболистом, игроком киевского Динамо Владимиром Бражко.

На днях Квиткова поделилась романтической фотографией, однако лицо мужчины не показала. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогерши.

Кстати Дашу Квиткову заметили на публике с футболистом Динамо, с которым ей приписывают роман

В сториз Даша Квиткова распространила фотографию, где изображена в объятиях загадочного мужчины. Его лицо блогерша скрыла и видно только мускулистую руку. На фото она широко улыбается.

Квиткова опубликовала фотографию вечером, поэтому пожелала подписчикам "тихой и спокойной ночи". Сейчас блогерша не опровергает и не подтверждает информацию о романе с Владимиром Бражко.

Даша Квиткова в объятиях загадочного мужчины / Скриншот из инстаграма блогерши

Дашу Квиткову и Владимира Бражко подозревают в романе

В этом месяце в сети начали распространяться слухи о романе Даши Квитковой с Владимиром Бражко. Инсайдер сообщил изданию РБК-Украина, что они встречаются уже несколько месяцев. По его словам, пару видели на прогулках, они ходят вместе по магазинам, а футболист радует блогершу букетами.

Впоследствии Квиткову и Бражко заметили вместе на публике. В сети распространили видео, где они сидят на празднование, вероятно, на свадьбе футболиста Динамо Максима Дячука и его возлюбленной Марии.

Напомним, что Даша Квиткова была замужем за ведущим Никитой Добрыниным и родила от него сына Льва. Они познакомились на реалити-шоу "Холостяк", мужчина был главным героем 9 сезона. После проекта Даше и Никите удалось построить семью, однако они объявили о разводе в 2023 году.