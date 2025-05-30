Днями Квіткова поділилась романтичною фотографією, однак обличчя чоловіка не показала. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

До речі Дашу Квіткову помітили на публіці з футболістом Динамо, з яким їй приписують роман

В сториз Даша Квіткова поширила світлину, де зображена в обіймах загадкового чоловіка. Його обличчя блогерка приховала та видно лише мускулисту руку. На фото вона широко усміхається.

Квіткова опублікувала фотографію ввечері, тож побажала підписникам "тихої й спокійної ночі". Наразі блогерка не спростовує та не підтверджує інформацію про роман з Володимиром Бражком.

Даша Квіткова в обіймах загадкового чоловіка / Скриншот з інстаграму блогерки

Дашу Квіткову та Володимира Бражка підозрюють у романі

Цього місяця у мережі почали ширитися чутки про роман Даші Квіткової з Володимиром Бражком. Інсайдер повідомив виданню РБК-Україна, що вони зустрічаються вже кілька місяців. За його словами, пару бачили на прогулянках, вони ходять разом по магазинах, а футболіст тішить блогерку букетами.

Згодом Квіткову та Бражка помітили разом на публіці. У мережі поширили відео, де вони сидять на святкування, ймовірно, на весіллі футболіста Динамо Максима Дячука та його коханої Марії.

Нагадаємо, що Даша Квіткова була одружена з ведучим Нікітою Добриніним та народила від нього сина Лева. Вони познайомилися на реаліті-шоу "Холостяк", чоловік був головним героєм 9 сезону. Після проєкту Даші та Микиті вдалося побудувати сім'ю, однак вони оголосили про розлучення у 2023 році.