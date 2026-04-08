Я вдохновляюсь, – Даша Квиткова неожиданно заговорила о втором ребенке

Украинский блогер Даша Квиткова поделилась мыслями о рождении еще одного ребенка. Она откровенно высказалась о том, думает ли над пополнением в семье.

Даша Квиткова пообщалась с подписчиками в инстаграм-сториз на своей странице. Поклонники поинтересовались, хотела бы блогерша со временем родить еще одного ребенка.

Инфлюенсерка ответила утвердительно – она действительно задумывается о том, чтобы стать мамой во второй раз. Однако Даша призналась, что пока не представляет, как родители справляются с несколькими детьми.

Как Бог даст, а пока я договариваюсь с моей менталкой. Потому что я понятия не имею, как родители все вывозят, когда есть больше одного ребенка. Я вдохновляюсь и горжусь,

– поделилась Квиткова.

Напомним, Даша Квиткова воспитывает сына Льва от первого брака с Никитой Добрыниным. В интервью Cosmopolitan блогер рассказывала, что она и Никита общаются с сыном только на украинском языке.

Также Даша Квиткова призналась, что показывает в соцсетях около 5% своей жизни. Это ее сознательный выбор с Владимиром. Пара решила быть более сдержанной, чтобы в сети их не сравнивали и не обсуждали.

"Не хочу, чтобы Вову сравнивали, делали какие-то фантазийные догадки, клевету, лепили странные видео или сравнивали слова из прошлого. Это все не о настоящем. Поэтому мы и оставляем большую часть нам", – объяснила блогерша.



Даша Квиткова о личном

