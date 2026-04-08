Даша Квиткова пообщалась с подписчиками в инстаграм-сториз на своей странице. Поклонники поинтересовались, хотела бы блогерша со временем родить еще одного ребенка.
Инфлюенсерка ответила утвердительно – она действительно задумывается о том, чтобы стать мамой во второй раз. Однако Даша призналась, что пока не представляет, как родители справляются с несколькими детьми.
Как Бог даст, а пока я договариваюсь с моей менталкой. Потому что я понятия не имею, как родители все вывозят, когда есть больше одного ребенка. Я вдохновляюсь и горжусь,
– поделилась Квиткова.
Напомним, Даша Квиткова воспитывает сына Льва от первого брака с Никитой Добрыниным. В интервью Cosmopolitan блогер рассказывала, что она и Никита общаются с сыном только на украинском языке.
Также Даша Квиткова призналась, что показывает в соцсетях около 5% своей жизни. Это ее сознательный выбор с Владимиром. Пара решила быть более сдержанной, чтобы в сети их не сравнивали и не обсуждали.
"Не хочу, чтобы Вову сравнивали, делали какие-то фантазийные догадки, клевету, лепили странные видео или сравнивали слова из прошлого. Это все не о настоящем. Поэтому мы и оставляем большую часть нам", – объяснила блогерша.
Даша Квиткова о личном / Фото из инстаграм-сториз
Что известно об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко?
- Слухи об отношениях блогера Даши Квитковой и футболиста Владимира Бражко появились весной 2025 года. К тому времени, когда информация об их романе появилась в публичном пространстве, они уже жили вместе. До этого они прошли длительный этап общения, знакомства и совместных решений.
- Как впоследствии рассказала инфлюенсерка, Даша и Владимир познакомились в одном из заведений. С тех пор у них родились чувства.
- В сентябре 2025 года Бражко и Квиткова обручились. Владимир трижды признавался в любви, но сначала Даша отказывала, потому что хотела проверить его чувства.