Даша Квіткова поспілкувалася з підписниками в інстаграм-сторіз на своїй сторінці. Шанувальники поцікавилися, чи хотіла б блогерка з часом народити ще одну дитину.

Інфлюенсерка відповіла ствердно – вона справді задумується про те, щоб стати мамою вдруге. Однак Даша зізналась, що поки що не уявляє, як батьки дають раду з кількома дітьми.

Як Бог дасть, а поки я домовляюсь з моєю менталкою. Бо я поняття не маю, як батьки все вивозять, коли є більше однієї дитини. Я надихаюсь і пишаюсь,

– поділилась Квіткова.

Нагадаємо, Даша Квіткова виховує сина Лева від першого шлюбу з Нікітою Добриніним. В інтерв'ю Cosmopolitan блогерка розповідала, що вона та Нікіта спілкуються з сином лише українською мовою.

Також Даша Квіткова зізналась, що показує у соцмережах близько 5% свого життя. Це її свідомий вибір з Володимиром. Пара вирішила бути більш стриманою, щоб у мережі їх не порівнювали та не обговорювали.

"Не хочу, щоб Вову порівнювали, робили якісь фантазійні здогадки, наклепи, ліпили дивні відео чи порівнювали слова з минулого. Це все не про теперішнє. Тому ми й залишаємо велику частину нам", – пояснила блогерка.



Даша Квіткова про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

