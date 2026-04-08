Даша Квіткова поспілкувалася з підписниками в інстаграм-сторіз на своїй сторінці. Шанувальники поцікавилися, чи хотіла б блогерка з часом народити ще одну дитину.
До слова Чоловік Олени Мозгової розповів, як насправді сім'я відреагувала на публічний камінг-аут доньки
Інфлюенсерка відповіла ствердно – вона справді задумується про те, щоб стати мамою вдруге. Однак Даша зізналась, що поки що не уявляє, як батьки дають раду з кількома дітьми.
Як Бог дасть, а поки я домовляюсь з моєю менталкою. Бо я поняття не маю, як батьки все вивозять, коли є більше однієї дитини. Я надихаюсь і пишаюсь,
– поділилась Квіткова.
Нагадаємо, Даша Квіткова виховує сина Лева від першого шлюбу з Нікітою Добриніним. В інтерв'ю Cosmopolitan блогерка розповідала, що вона та Нікіта спілкуються з сином лише українською мовою.
Також Даша Квіткова зізналась, що показує у соцмережах близько 5% свого життя. Це її свідомий вибір з Володимиром. Пара вирішила бути більш стриманою, щоб у мережі їх не порівнювали та не обговорювали.
"Не хочу, щоб Вову порівнювали, робили якісь фантазійні здогадки, наклепи, ліпили дивні відео чи порівнювали слова з минулого. Це все не про теперішнє. Тому ми й залишаємо велику частину нам", – пояснила блогерка.
Даша Квіткова про особисте / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка?
- Чутки про стосунки блогерки Даші Квіткової та футболіста Володимира Бражка з'явилися навесні 2025 року. На той час, коли інформація про їхній роман з'явилась у публічному просторі, вони вже жили разом. До цього вони пройшли тривалий етап спілкування, знайомства та спільних рішень.
- Як згодом розповіла інфлюенсерка, Даша й Володимир познайомилися в одному з закладів. З того часу в них народилися почуття.
- У вересні 2025 року Бражко та Квіткова заручилися. Володимир тричі освідчувався у коханні, але спершу Даша відмовляла, бо хотіла перевірити його почуття.