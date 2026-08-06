Была мала и глупа: Даша Цветкова назвала манипуляцию с лицом, о которой сильно сожалеет

Блогерша Даша Квиткова честно призналась поклонникам о своем худшем бьюти-эксперименте в прошлом. Звезда заявила, что очень сожалеет о популярной процедуре на лице и теперь мечтает как можно скорее от нее избавиться.

Инфлюенсерша решила поделиться своей юношеской ошибкой в инстаграме. Оказалось, что у нее сделан перманентный татуаж стрелок на веках.

Сейчас этот макияж вызывает у нее безумное раздражение, и она хочет предостеречь других от подобных шагов. В своих соцсетях блогерша эмоционально прокомментировала этот поступок:

Ой, девочки, самая глупость, которую я когда-либо совершила в своей жизни, – это перманент стрелок (хотя это еще не самая глупость). Ну, была маленькой дурочкой, признаю это. Но сейчас очень злюсь из-за этого и хочу удалить,

– написала Даша.

Сейчас эти перманентные стрелки заметны на лице блогерши, однако она настроена решительно и планирует убрать их с помощью современных косметологических процедур.

Даша Квиткова

К слову, это уже не первое вмешательство в внешность, которое девушка считает ошибкой. Напомним, ранее Квиткова признавалась, что легла под нож пластического хирурга исключительно из-за давления общества. Она сделала ринопластику из-за неуверенности в себе, которую ей навязали после участия в телешоу. Звезда так описывала этот период:

Ты живешь себе 20 лет до проекта и у тебя нет комплексов по поводу твоего носа. Когда начинаешь смотреть на себя в эфире, думаешь: "Неплохо". Но потом начинаешь читать комментарии, и там… Кстати, у меня был нос и белозубая улыбка. Я немного подрезала десны, и это тоже из-за хейтеров. Потому что они начали писать: "Что у нее с улыбкой, слишком много десен, скажите ей, чтобы она не улыбалась; что у нее с носом, почему он раздваивается".

А почему у Даши можно позавидовать – так это идеальной фигуре, которую она продемонстрировала на отдыхе в Турции со своим сыном.



