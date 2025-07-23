В ДТП погиб всемирно известный фотограф из Днепра Давид Дубницкий

21 июля на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai и мотоцикл столкнулись неподалеку от Кривого Рога.

Водитель мотоцикла погиб, пострадала пассажирка. Мотоциклистом был всемирно известный фотограф из Днепра Давид Дубницкий, пишет Show 24 со ссылкой на "Информатор".

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Давид Дубницкий ехал из Одессы в Днепр. Гибель фотографа подтвердили его друг Леонид Злобинский и украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная как Джозифена Джексон, в своих социальных сетях.

Это было так беззаботно и счастливо тогда понимать, что этот талантливый мальчик наш "родственник", а сегодня он погиб, врезавшись на мотоцикле в автомобиль, по дороге из Одессы в Днепр. Светлый, чистый, сколько он мог еще прекрасного принести в наш грязный мир! Светлая память, Дима/Давид Дубницкий,

– написал Леонид Злобинский.

Леонид Злобинский сообщил о смерти Давида Дубницкого / Скриншот из фейсбука

В память о невероятно талантливом человеке. Я еще до сих пор не выложила в сети наши совместные работы, а тебя уже нет с нами. Поэтому этот пост для тебя. Спасибо за эти шедевры, спасибо за эмоции и теплые воспоминания. Вечная память,

– написала Джозефина Джексон.

Что известно о Давиде Дубницком?

Как пишет "Информатор", Давид Дубницкий родился 29 апреля 1977 года в Днепре. В 2010 году начал заниматься фотографией, а с 2016 года проводил мастер-классы по разным странам мира.

Впоследствии фотограф запустил приложение NYMF, где распространял свои фотографии. Дубницкий делал фотографии в стиле ню. Его страница в инстаграме насчитывает около 1,2 миллиона подписчиков.

Редакция Show 24 выражает соболезнования родным, близким и друзьям Давида Дубницкого. Вечная память!