Студия "Квартал 95" публично открестилась от Миндича, которого подозревают в коррупции

Студия "Квартал 95" опубликовала сообщение на официальной странице в фейсбуке, где выразила позицию по поводу скандала вокруг Тимура Миндича. Представители "Квартала" заявляют, что эти события не имеют отношения к команде студии или контенту, который она создает, пишет 24 Канал.

Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента,

– отметили в заметке.

Команда "Квартала 95" добавила, что в разное время к ним были причастны разные актеры, продюсеры и специалисты из разных сфер. Поэтому они просят не использовать их бренд в политизированных контекстах и не спекулировать на их имени.

"Главное остается неизменным: Студия работает в Украине, работает над проектами, поддерживает и помогает Силам обороны Украины. Мы продолжаем работать – для зрителей, для страны, для жизни", – подытожили в "Квартале 95".

Ранее журналисты "Схем" (Радио Свобода) выяснили, кому именно сообщили о подозрении. Речь идет о семи фигурантах операции "Мидас", среди которых не только Тимур Миндич.

Что известно о скандале вокруг Миндича?