Студия "Квартал 95" публично открестилась от Миндича, которого подозревают в коррупции
- Студия "Квартал 95" публично дистанцировалась от Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции.
- Команда призвала не связывать их бренд с этим скандалом.
Команда "Квартала 95" отреагировала на внимание общества к Тимуру Миндичу, который является одним из совладельцев студии. Они призвали не использовать их бренд в привязке к скандалу.
Студия "Квартал 95" опубликовала сообщение на официальной странице в фейсбуке, где выразила позицию по поводу скандала вокруг Тимура Миндича. Представители "Квартала" заявляют, что эти события не имеют отношения к команде студии или контенту, который она создает, пишет 24 Канал.
Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента,
– отметили в заметке.
Команда "Квартала 95" добавила, что в разное время к ним были причастны разные актеры, продюсеры и специалисты из разных сфер. Поэтому они просят не использовать их бренд в политизированных контекстах и не спекулировать на их имени.
"Главное остается неизменным: Студия работает в Украине, работает над проектами, поддерживает и помогает Силам обороны Украины. Мы продолжаем работать – для зрителей, для страны, для жизни", – подытожили в "Квартале 95".
Ранее журналисты "Схем" (Радио Свобода) выяснили, кому именно сообщили о подозрении. Речь идет о семи фигурантах операции "Мидас", среди которых не только Тимур Миндич.
Что известно о скандале вокруг Миндича?
- 10 ноября НАБУ и САП провели серию обысков и объявили об операции под кодовым названием "Мидас". Фигурантами дела стали министры, чиновники и друзья президента Зеленского.
- НАБУ разоблачили коррупционную схему, которая заключается в системе "откатов". Топовые чиновники систематически получали неправомерную выгоду от фирм, сотрудничавших с "Энергоатомом".
- Тимур Миндич – бизнесмен, бывший партнер Коломойского и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Он является совладельцем студии "Квартал 95", в частности ее части, известной как Green Family LTD. Утром 10 ноября, когда НАБУ пришли к нему с розысками, Тимура Миндича не было дома – он выехал из Украины.