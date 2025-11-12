Студія "Квартал 95" публічно відхрестилась від Міндіча, якого підозрюють в корупції

Студія "Квартал 95" опублікувала допис на офіційній сторінці у фейсбуці, де висловила позицію з приводу скандалу навколо Тимура Міндіча. Представники "Кварталу" заявляють, що ці події не мають стосунку до команди студії чи контенту, який вона створює, пише 24 Канал.

Співвласник має юридичний зв'язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту,

– зазначили у дописі.

Команда "Кварталу 95" додала, що в різний час до них були дотичними різні актори, продюсери та спеціалісти з різних сфер. Тому вони просять не використовувати їхній бренд у політизованих контекстах та не спекулювати на їхньому імені.

"Головне залишається незмінним: Студія працює в Україні, працює над проєктами, підтримує й допомагає Силам оборони України. Ми продовжуємо працювати – для глядачів, для країни, для життя", – підсумували у "Кварталі 95".

Раніше журналісти "Схем" (Радіо Свобода) з'ясували, кому саме повідомили про підозру. Мова йде про сімох фігурантів операції "Мідас", серед яких не лише Тимур Міндіч.

