Деми Мур заподозрили в романе с младшим на 21 год актером

Поклонники заподозрили 62-летнюю Деми Мур в романе с младшим на 21 год актером Эндрю Гарфилдом. Они обратили внимание на видео с закулисья премии "Золотой глобус", на котором звезды довольно мило общаются.

Слухи об отношениях знаменитостей ходят уже некоторое время, а интимный момент на ролике снова их подогрел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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На видео Деми Мур держит Эндрю Гарфилда за руки. Они смотрят друг другу в глаза и разговаривают. Напомним, что в тот вечер американская актриса получила свой первый "Золотой глобус" за роль в фильме "Субстанция".

После публикации видео люди начали спрашивать в комментариях, что происходит между звездами. Кто-то надеется, что слухи об их романе правдивы. Дело в том, что ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что Деми Мур и Эндрю Гарфилд "останавливались в ее доме в Сан-Вэлли, штат Айдахо".

На церемонии вручения премии "Золотой глобус" актеры вместе появились на сцене. Эндрю Гарфилд вручал Деми Мур награду в номинации "Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле".

Что известно о личной жизни Деми Мур и Эндрю Гарфилда