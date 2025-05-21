23 мая – День Героев Украины: какие украинские звезды получили высшую государственную награду

Ежегодно, 23 мая, отмечают День Героя Украины. В эту дату принято вспоминать обо всех тех, кто боролся и продолжает бороться за независимость нашего государства.

Возможно, не всем известно, что День Героев был основан ОУН еще в далеком 1941 году, чтобы почтить память Евгения Коновальца. Позже начали чествовать всех, кто боролся и борется за Украину. В этот список входят не только военные, которые каждый день отдают свои жизни за нашу страну на поле боя, но и те, кто пытался словом, музыкой или стихом помочь отстоять украинскую культуру, свободу слова и право на свободную жизнь.

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За такой вклад, военные, художники, поэты, музыканты или общественные деятели получают звание Героя Украины. К сожалению, кому-то присваивают звание Героя посмертно, пишет Show24.

Игорь Поклад

Украинский композитор внес в нашу культуру большой ценный вклад. Он является автором музыки к десяткам мюзиклов и оперетт. Например, Поклад работал над продолжением музыкальной пьесы "Свадьба в Малиновке", писал музыку к мультипликационным лентам и кино: "Энеида", "Как казаки невест освобождали", "Балаган", "Обет", "Как казаки в хоккей играли" и многие другие.

За такую деятельность Владимир Зеленский в 2021 году вручил композитору государственную награду Героя Украины.

Владимир Зеленский присвоил Игорю Покладу звание Героя Украины / Фото Офиса Президента Украины

А знали ли вы, что Игорь Поклад оказался под российской оккупацией без света, газа и воды.

Василий Зинкевич

Модельер, певец и танцовщик – это далеко не все таланты Зинкевича, о которых могли не знать. Его называют "самой загадочной" персоной украинского шоу-бизнеса, ведь мужчина никогда не славился желанием давать интервью или выносить в публичное пространство личную жизнь.

Чего стоит выступление в Москве Зинкевича, Яремчука и Ивасюка, которые спели "Червону руту". В свое время артист был самым популярным в Украине. В 2009 году Виктор Ющенко вручил Василию Зинкевичу награду Героя Украины.

Виктор Ющенко вручает Василию Зинкевичу Государственную награду / Фото пресс-службы президента

Андрей Кузьменко (Скрябин)

В 2020 году, в день рождения Андрея Кузьменко, президент наградил музыканта званием Героя Украины (посмертно).

Сегодня (17 августа) я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину на место счастливых людей,

– написал Зеленский.

Владимир Ивасюк

Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Владимиру Ивасюку звания Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) "за самоотверженную службу Украине в сфере национальной музыкальной культуры и создание лучших образцов песенного творчества".

Несмотря на то, что жизнь композитора оборвалась слишком рано, он успел создать песни, которые сегодня считают ценным культурным наследием.

Дмитрий Гнатюк

Выдающийся оперный певец и режиссер в 2005 году получил звание Героя Украины "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии музыкальной культуры, обогащение национальной сокровищницы оперного и народного песенного искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественно-политическую деятельность".

Гнатюк награжден рядом других государственных наград, однако эта – пожалуй, самая ценная. К сожалению, в 2016 году жизнь оперного певца оборвалась.

Дмитрий Гнатюк / Фото Михаила Маркива

Назарий Яремчук

В совсем молодом возрасте украинский певец заболел раком желудка. Этот страшный недуг забрал артиста через два года. Но несмотря на трагический финал, память о Яремчуке продолжает жить, а его творческое наследие стало вдохновением для современных артистов.

В 2021 году Назарию Яремчуку присвоили звание Героя Украины (посмертно).

Иван Дзюба

Иван Дзюба – литературовед, диссидент и второй министр культуры Украины. В 2017 году он написал книгу о Сергее Жадане, где исследовал его творчество.

В 2001 году выдающийся деятель был награжден знаком отличия – Герой Украины. К сожалению, Дзюба умер за два дня до начала полномасштабного вторжения.

Юрий Рыбчинский

Поэт-песенник в 2020 году на День Независимости получил из рук Владимира Зеленского награду Героя Украины. На днях народному артисту исполнится 80 лет.

Юрий Рыбчинский получил награду Героя Украины / Фото Офиса президента

Василий Стус

Большую часть своей жизни поэт провел за решеткой. Его адвокат, Виктор Медведчук, настолько "постарался" для своего подзащитного, что тот получил 10 лет тюрьмы и 5 лет ссылки. К сожалению, Стус был убит советской системой.

В 2005 году Василию посмертно присвоили звание Героя Украины с вручением ордена Государства.

В 2005 году звание Героя Украины хотели предоставить и Лине Костенко, но она отказалась фразой, которая стала крылатой: "Политической бижутерии не ношу!"