23 мая – День Героев Украины: какие украинские звезды получили высшую государственную награду
- День Героя Украины отмечают 23 мая, чествуя тех, кто боролся за независимость Украины, включая военных, художников и поэтов.
- Ряд украинских деятелей, таких как Игорь Поклад, Василий Зинкевич, Андрей Кузьменко, Владимир Ивасюк, Дмитрий Гнатюк, Назарий Яремчук, Иван Дзюба, Юрий Рыбчинский и Василий Стус, получили звание Героя Украины за свои заслуги.
- Награды предоставляются как при жизни, так и посмертно, признавая их вклад в культуру и борьбу за независимость.
Ежегодно, 23 мая, отмечают День Героя Украины. В эту дату принято вспоминать обо всех тех, кто боролся и продолжает бороться за независимость нашего государства.
Возможно, не всем известно, что День Героев был основан ОУН еще в далеком 1941 году, чтобы почтить память Евгения Коновальца. Позже начали чествовать всех, кто боролся и борется за Украину. В этот список входят не только военные, которые каждый день отдают свои жизни за нашу страну на поле боя, но и те, кто пытался словом, музыкой или стихом помочь отстоять украинскую культуру, свободу слова и право на свободную жизнь.
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За такой вклад, военные, художники, поэты, музыканты или общественные деятели получают звание Героя Украины. К сожалению, кому-то присваивают звание Героя посмертно, пишет Show24.
Игорь Поклад
Украинский композитор внес в нашу культуру большой ценный вклад. Он является автором музыки к десяткам мюзиклов и оперетт. Например, Поклад работал над продолжением музыкальной пьесы "Свадьба в Малиновке", писал музыку к мультипликационным лентам и кино: "Энеида", "Как казаки невест освобождали", "Балаган", "Обет", "Как казаки в хоккей играли" и многие другие.
За такую деятельность Владимир Зеленский в 2021 году вручил композитору государственную награду Героя Украины.
А знали ли вы, что Игорь Поклад оказался под российской оккупацией без света, газа и воды.
Василий Зинкевич
Модельер, певец и танцовщик – это далеко не все таланты Зинкевича, о которых могли не знать. Его называют "самой загадочной" персоной украинского шоу-бизнеса, ведь мужчина никогда не славился желанием давать интервью или выносить в публичное пространство личную жизнь.
Чего стоит выступление в Москве Зинкевича, Яремчука и Ивасюка, которые спели "Червону руту". В свое время артист был самым популярным в Украине. В 2009 году Виктор Ющенко вручил Василию Зинкевичу награду Героя Украины.
Андрей Кузьменко (Скрябин)
В 2020 году, в день рождения Андрея Кузьменко, президент наградил музыканта званием Героя Украины (посмертно).
Сегодня (17 августа) я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину на место счастливых людей,
– написал Зеленский.
Владимир Ивасюк
Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Владимиру Ивасюку звания Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) "за самоотверженную службу Украине в сфере национальной музыкальной культуры и создание лучших образцов песенного творчества".
Несмотря на то, что жизнь композитора оборвалась слишком рано, он успел создать песни, которые сегодня считают ценным культурным наследием.
Дмитрий Гнатюк
Выдающийся оперный певец и режиссер в 2005 году получил звание Героя Украины "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии музыкальной культуры, обогащение национальной сокровищницы оперного и народного песенного искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественно-политическую деятельность".
Гнатюк награжден рядом других государственных наград, однако эта – пожалуй, самая ценная. К сожалению, в 2016 году жизнь оперного певца оборвалась.
Назарий Яремчук
В совсем молодом возрасте украинский певец заболел раком желудка. Этот страшный недуг забрал артиста через два года. Но несмотря на трагический финал, память о Яремчуке продолжает жить, а его творческое наследие стало вдохновением для современных артистов.
В 2021 году Назарию Яремчуку присвоили звание Героя Украины (посмертно).
Иван Дзюба
Иван Дзюба – литературовед, диссидент и второй министр культуры Украины. В 2017 году он написал книгу о Сергее Жадане, где исследовал его творчество.
В 2001 году выдающийся деятель был награжден знаком отличия – Герой Украины. К сожалению, Дзюба умер за два дня до начала полномасштабного вторжения.
Юрий Рыбчинский
Поэт-песенник в 2020 году на День Независимости получил из рук Владимира Зеленского награду Героя Украины. На днях народному артисту исполнится 80 лет.
Василий Стус
Большую часть своей жизни поэт провел за решеткой. Его адвокат, Виктор Медведчук, настолько "постарался" для своего подзащитного, что тот получил 10 лет тюрьмы и 5 лет ссылки. К сожалению, Стус был убит советской системой.
В 2005 году Василию посмертно присвоили звание Героя Украины с вручением ордена Государства.
В 2005 году звание Героя Украины хотели предоставить и Лине Костенко, но она отказалась фразой, которая стала крылатой: "Политической бижутерии не ношу!"