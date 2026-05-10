Карпа, Анатолич и другие звезды поделились воспоминаниями о мамах и показали редкие семейные фото

Мама – это первый человек, который любит нас безусловно. 10 мая в Украине отмечают День матери – день, когда мы вспоминаем обо всем, что она для нас сделала, и благодарим ее за это.

Накануне праздника 24 Канал пообщался с украинскими звездами, которые поделились личными историями о своих мамах – детскими воспоминаниями, важными уроками, советами, которые остались с ними на всю жизнь, и тем, как с возрастом меняется понимание материнской любви. А еще – показали редкие фото со своими мамами.

К теме Думала, буду совсем другой, – Гросу откровенно о воспитании сына и отношениях с мамой

Наталка Карпа

Певица говорит, что благодарна маме за любовь и воспитание – и признается, что с годами все больше узнает в себе ее черты: открытость к миру, коммуникабельность, умение находить общий язык с людьми. Теперь она понимает, что именно это и сформировало ее характер.

В разговоре Карпа вспомнила, что в детстве хотела покинуть музыкальную школу после переезда любимой преподавательницы за границу. Но мама тогда впервые серьезно поговорила с ней об ответственности и о том, что важно не бросать дело, которое любишь. Именно после этого Наталка не только продолжила обучение, но и начала писать собственную музыку.

А еще фраза, которая сидит в моей голове с детства, которую мама мне хорошо объяснила: "Умный человек начинает с себя, ничтожество – обвиняет всех вокруг",

– добавила исполнительница.

Наталка Карпа с мамой и дочкой / Фото пресс-службы артистки

О сходстве с мамой рассказал и певец IVAN LIULENOV. Он говорит, что перенял от нее не только внешность, но и характер: нежность, эмоциональность, чувственность и уязвимость. В детстве из-за этого его даже подкалывали в семье, но с возрастом он начал воспринимать эти черты как свою силу.

Моя мама дала мне больше, чем у нее было. Она дала жизнь. А потом дала свободу. Свободу выбора, свободу принятия решений. Объективно она лучшая в этом мире. Я благодарен маме за то, что она не сдалась несмотря на все сложности жизни и поддерживала меня, хоть что бы со мной не случилось. За спокойствие. За то, что где-то в селе в Молдове есть кое-что неизменное и стабильное. Мама, папа и их любовь,

– подчеркнул артист.

IVAN LIULENOV с родителями в детстве и сейчас / Фото пресс-службы артиста





Елена Светлицкая

Актриса также очень благодарна маме за веру в нее и поддержку ее мечтаний – и сегодня сама стремится быть для своих детей такой же опорой. От мамы она переняла искренность, открытость и умение быть не только мамой, но и подругой.

Елена Светлицкая с мамой / Фото пресс-службы актрисы

В то же время в детстве Елена не всегда понимала, почему мама так много работает и так редко бывает дома. Но сейчас, когда актриса сама воспитывает двух дочерей, она смотрит на это совсем иначе.

Я так же много работаю и не всегда есть время насладиться беззаботным детством вместе с ними. Потому что я так же, как и моя мама, хочу классного будущего для своих деток. Тогда я этого не принимала, а сейчас полностью понимаю свою маму,

– отметила Светлицкая.

Дочери Елены Светлицкой / Фото пресс-службы актрисы

ROXOLANA

Мама для певицы стала примером женщины, которая умеет любить жизнь и не откладывать ее "на потом". И с годами ROXOLANA также все чаще замечает в себе черты, которые когда-то видела в маме.

Ловлю себя на тех же фразах, интонациях, даже взглядах и мимике. Особенно узнаю в себе это внутреннее желание быть сильной, самодостаточной и неуязвимой – это у меня точно от мамы. И самое интересное, что когда-то я была уверена: вырасту совсем другой. А оказывается, многие вещи заложены в нас гораздо глубже, чем кажется. Сейчас я уже воспринимаю это без отрицания. Вижу эти черты в себе и думаю: окей, это часть меня,

– отметила артистка.

ROXOLANA с мамой / Фото пресс-службы певицы

Ранее мамины переживания казались ROXOLANA чрезмерными. Постоянные "оденься теплее" или "позвони, как дойдешь" воспринимались как контроль. Но после рождения дочери Софии все приобрело совсем другой смысл. "Сейчас я понимаю, что это был не контроль, а любовь и желание беречь своего ребенка как зеницу ока", – говорит певица.

Она добавила, что с появлением собственного ребенка изменилось и восприятие мамы как таковой: "Появилось больше уважения и понимания. Ты начинаешь чувствовать, сколько там было ресурса, терпения и любви в мелочах, которые ты раньше даже не замечала. И самое сильное – это момент, когда ловишь себя на мысли: "Боже, она тоже впервые это все проживала". И как-то сразу хочется меньше оценивать и больше просто благодарить".

ROXOLANA с мамой в детстве / Фото пресс-службы артистки

Марта Адамчук

Певица признается: ощущение красоты, любовь к творчеству – и даже голос – она унаследовала именно от мамы.

В детстве, как и многие подростки, Марта мечтала быстрее повзрослеть и уехать в большой город. Но с возрастом она начала чаще вспоминать то время и по-другому его ценить.

"То, что у меня было лучшее детство, о котором только можно мечтать – целиком заслуга мамы. Я даже болела "уютно": мама всегда приносила чистейшие салфеточки, подносы с едой, окутывала невероятным уходом. На последние деньги она покупала мне костюмы для танцев и оплачивала вокал в Черновцах, куда мы ездили за 100 километров каждые выходные. Тогда хотелось как можно быстрее "соскочить", а сейчас я очень скучаю по тому времени и по тому, как мама умеет любить. С возрастом я поняла, что хочу уделять ей больше внимания", – отметила Марта Адамчук.

Марта Адамчук с папой и мамой / Фото пресс-службы певицы

Так же тепло о маме отзывается телеведущий Анатолий Анатолич. Именно она научила его быть душой компании – объединять людей, создавать настроение и легко коммуницировать с другими. В детстве мама Анатолию почти ничего не запрещала и не заставляла к чему-то, что помогло ему вырасти достойным человеком.

Маме я благодарен прежде всего за то, что в сложный период 90-х она смогла меня воспитать и дала мне возможность чувствовать счастливые моменты детства, несмотря на сложные финансовые обстоятельства. Я рос без отца, но при этом рос в счастливой атмосфере. И за это я ей бесконечно благодарен. Она фантастически сильная женщина,

– рассказал шоумен.

Анатолий Анатолич с мамой / Фото пресс-службы телеведущего

MÉLOVIN

Я больше всего благодарен маме за ее умение любить и поддерживать. За то, что она научила меня быть открытым к людям, создавать тепло вокруг себя и не бояться искренности в отношениях,

– говорит певец.

В частности, он рассказал, что только с возрастом начал по-настоящему понимать мамины слова о дружбе. В детстве ему казалось преувеличением, когда она говорила, что настоящих друзей не бывает много. Но со временем жизнь это подтвердила.

"Только самые преданные люди остаются рядом тогда, когда ты падаешь, когда тебе сложно и когда ты теряешь опору. Именно в такие моменты проявляется настоящая дружба. И не менее важный момент – это успех. Именно тогда четко видно, кто рядом с тобой искренне, а кто нет. Потому что выдержать твой подъем иногда сложнее, чем поддержать в падении: появляются зависть, конкуренция, внутренние барьеры. И, как оказалось, мама это всегда очень точно понимала", – отметил Константин Бочаров.

Сегодня певец замечает в себе мамино гостеприимство и умение создавать теплую атмосферу для близких. Он говорит, что дома всегда любит принимать друзей и создавать для них комфорт. К тому же именно от мамы MÉLOVIN перенял любовь к готовке и способность тонко чувствовать людей – то, что сам называет "внутренним сенсором", который помогает лучше понимать других и себя.

MÉLOVIN с мамой / Фото пресс-службы артиста

В то же время украинская артистка и ведущая TANYA LI рассказала, что ее отношения с мамой не всегда были простыми. Она не всегда понимала родительские переживания, но со временем пришла к принятию и благодарности.

Родители любят нас какими бы мы не были, знают все плохие стороны и все равно продолжают любить. И будучи уже взрослым человеком, считаю своим долгом ценить каждое мгновение рядом с ними, и отдавать им все то тепло и заботу, что они когда-то вложили в меня,

– подчеркнула Татьяна.

TANYA LI с мамой / Фото пресс-службы артистки

Анастасия Половинкина

Финалистка "Холостяка-14" также призналась, что ее отношения с мамой менялись с возрастом. С годами они стали более спокойными и близкими.

В детстве чрезмерная забота часто воспринималась Настей как контроль, а любые вопросы о личной жизни – как нарушение границ. Со временем девушка честно проговорила с мамой о том, что для нее важно личное пространство, и они постепенно нашли комфортный формат общения.

Раньше мне было сложно делиться переживаниями. Я боялась быть искренней, чтобы не расстраивать ее или чтобы она не "сошла с ума" от моих вечных идей. Поэтому обычно просто ставила перед фактом, когда уже все решила. В 24 я честно сказала, что мне некомфортен чрезмерный контроль. Мы нашли свой формат: у нас есть семейный чат, где я просто бросаю стикер "все хорошо", а звоним уже тогда, когда действительно хочется поговорить. Мама очень уважает мои "тихие дни", когда я не в ресурсе и за это я ей особенно благодарна,

– отметила блогерша.

Сегодня между ними почти нет закрытых тем, поэтому Анастасия может открыто говорить об отношениях, чувствах или планах. "Я не живу с родителями уже 10 лет, поэтому сейчас особенно остро чувствую ценность времени вместе. Хочется быть рядом не только в телефоне, потому что эти моменты – самые ценные", – добавила Анастасия Половинкина.

Анастасия Половинкина с мамой / Фото пресс-службы блогера

У каждой из этих историй – свой опыт, но все они сходятся в одном – маму по-настоящему начинаешь понимать только тогда, когда сам взрослеешь. Об этом говорит и актриса Елена Лавренюк. В детстве ее мама казалась требовательной – но именно эта требовательность закалила ее характер и воспитала силу духа.

Мама всегда поддерживала мои мечты, даже когда они казались сложными или рискованными. Она научила меня оставаться человеком при любых обстоятельствах, ценить семью, уважать других и не терять внутреннего света. Это вещи, которые остаются с тобой на всю жизнь,

– поделилась актриса.

Елена Лавренюк с мамой / Фото пресс-службы актрисы

С рождением собственных детей Елена признается, что начала смотреть на многие вещи иначе. Пришло еще больше благодарности – и понимания того, сколько любви, терпения и самопожертвования кроется в материнстве. "Я начала еще больше ценить маму, ее поддержку, ее переживания за меня. Теперь я намного глубже понимаю ее сердце", – подытожила она.

Елена Лавренюк с мамой и дочерьми / Фото пресс-службы актрисы

Так, слова Елены Лавренюк и других звезд в очередной раз доказывают: мы вырастаем, меняемся, начинаем жить собственной жизнью – но связь с мамой никуда не исчезает. Она просто становится другой: тише, осознаннее и глубже. И со временем мы все чаще ловим себя на простой мысли – мама это не только о прошлом, но и о нас сегодня, когда мы узнаем ее черты в себе.