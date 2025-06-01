Вызывает слезы счастья, – Виталий Козловский, Джамала и другие нежно вспомнили пап в День отца

В Украине День отца отмечается в третье воскресенье июня. В этом году праздник пришелся на 15 число. По случаю праздника украинские знаменитости поделились теплыми воспоминаниями, архивными фото и трогательными словами о своих отцах.

К поздравлениям присоединились Наталья Могилевская, Джамала, Екатерина Осадчая, Jerry Heil, Наталья Денисенко и другие. Некоторые из них вспоминал умерших пап, некоторые – выражал искреннюю благодарность и любовь тем, кто жив сегодня, пишет Show 24.

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В День отца дочь Кузьмы Скрябина поделилась архивной фотографией певца и поздравила его с праздником.



Барбара Кузьменко поздравила покойного папу с Днем отца / Скриншот из инстаграм-сторис

Исполнительница Наталья Могилевская также опубликовала фотографию своего покойного отца Алексея.

Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе,

– отметила знаменитость в посте.

Ирина Федишин, в свою очередь, выставила совместное селфи с папой. Она поблагодарила его за мудрость, заботу, доброту и любовь, а также пожелала крепкого здоровья и Божьей благодати во всем.

Певица Наталка Карпа также поделилась фотографией своего отца Семена, где тот задумчивый сидит на фоне красивого пейзажа и поздравила его с праздником.

Очень харизматичный, веселый, справедливый, добрый, спокойный. Он – невероятный человек. Мне всегда хотелось, чтобы мой муж был похож на него. Я очень счастлива, что в День отца мне есть кого поздравлять. Люблю тебя, папа. Без тебя я бы не была тем кем я есть! Спасибо за жизнь,

– написала актриса Наталка Денисенко и поделилась архивными кадрами с отцом Александром, которые ее поклонники раньше не видели.

Jerry Heil показала, как изменились они с отцом, опубликовав фото из детства и свежий снимок, где позирует в объятиях папы.

Спасибо, папочке, что всегда был примером поиска креативных решений, уверенности в себе, открытости к людям. Ты цитировал Конфуция, привил мне вкус к качественной музыке и что бы я себе не намечтала – синтезатор или камеру – ты мечтал со мной вместе, а потом обязательно мне это покупал, какие бы ни были трудные времена. "Яночка, давай на позитиве" – твоя коронная фраза, с которой ты отправлял меня в школу утром – и с этой философией я пошла и в школу жизни,

– щемяще отметила артистка.

Джамала опубликовала трогательное видео, где поет вместе с папой Алимом Джамаладиновым в авто.

Сегодня – День отца. Человека, с которого начинается опора. Стена, за которой спокойно. Сердце, которое не показывает усталости. Сила, несокрушимость, любовь,

– написала исполнительница.

Джамала спела вместе с папой: смотрите видео онлайн

Кроме того, с праздником Джа поздравила своего мужа Сеита-Бекира Сулейманова и поделилась их совместным с тремя сыновьями фото.

Джамала с мужем и тремя сыновьями / Скриншот из инстаграм-сторис

Екатерина Осадчая с сыном Иваном и Даниилом записала видеопоздравление ко Дню отца для Юрия Горбунова, где ребята отвечали на разные вопросы о папе и сказали ему приятные слова.

Виталий Козловский запостил ролик с женой Юлией и новорожденным сыном Оскаром. Он отметил, что рождение малыша дало ему второе дыхание и еще большее ощущение силы.

Это видео вызывает у меня слезы счастья. Реву и не могу остановиться. Боженька, спасибо тебе за самое ценное. Оскар говорит: "папочка" – это было его первое слово. Слышу это – и сердце замирает,

– написал певец.

В посте он также поблагодарил своего покойного отца.

Трогательное видео ко Дню отца опубликовал Тимур Мирошниченко. Ведущий поделился милыми кадрами, где видно, как он проводит время со своими детьми.

Накануне наша редакция писала о том, как королевская семья поздравила отцов с Днем отца.