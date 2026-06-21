День отца-2026: трогательные фото украинских звезд с папами
В Украине и в других странах мира День отца отмечают в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 21 июня.
В этот день принято благодарить самого родного человека – отца, за заботу, любовь и поддержку. У многих украинцев папы сейчас на фронте, поэтому услышать теплые слова именно сегодня станет прекрасным подарком. Поэтому в этот день 24 Канал покажет милые фотографии украинских знаменитостей со своими папами, ведь рядом с ними в любом возрасте чувствуешь себя маленьким ребенком.
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Надя Дорофеева
Певица всегда говорила, что у нее есть два папы. Отчима Алексея уже нет в живых, однако он всегда поддерживал Надю, помогал ей в музыке, ждал после уроков, возил на вокальные конкурсы и делал многое, чтобы девушка достигла своей цели. Они оба любили одну и ту же песню – "Растёт черешня у мамы на огороде".
Джамала
Время от времени звезда делится трогательными фотографиями со своим отцом. По одному кадру сразу можно почувствовать, сколько любви бурлит между самыми близкими людьми.
Ксения Мишина
Актриса очень редко показывает своего отца на публике. Видимо, хочет уберечь близкого человека от лишних глаз прессы. Но в прошлом году, когда Ксения отправилась с сыном Платоном в отпуск за границу, отец составил им компанию.
Alyona alyona
В прошлом году отцу артистки исполнилось 59 лет, а уже через несколько месяцев он будет отмечать юбилей. Певица писала, что он всегда был для нее примером.
Елена Кравец
В октябре 2025 года актриса потеряла маму. Женщина несколько раз перенесла инсульт, что негативно сказалось на её жизни. Со временем мать Кравец потеряла ориентацию и испытывала серьёзные проблемы с памятью.
С тех пор у Елены остался отец уже в почтенном возрасте. Ему сейчас 86 лет.
Виталий Козловский
Отец певца умер в 2021 году из-за проблем с легкими. Ему было 75 лет. Однажды Виталий в соцсетях поделился архивными фотографиями с отцом, которые до этого хранились в семейном альбоме.
Ирина Федишин
Когда артистка опубликовала фото с отцом, она подписала пост очень теплыми словами. Она поблагодарила его за мудрость, заботу, доброту и любовь, а также пожелала крепкого здоровья и Божьей благодати во всём.
Наталья Денисенко
Актриса описывает своего отца множеством прилагательных: "харизматичный, веселый, справедливый, добрый, спокойный". Денисенко призналась, что всегда хотела, чтобы её муж был похож на него.
Jerry Heil
Певица же опубликовала в сети архивное фото с близким человеком.
Спасибо, папочка, что всегда был примером поиска креативных решений, уверенности в себе, открытости к людям. Ты цитировал Конфуция, привил мне любовь к качественной музыке, и о чём бы я ни мечтала — о синтезаторе или камере — ты мечтал вместе со мной, а потом обязательно покупал мне это, какими бы ни были трудные времена. "Яночка, давай на позитиве" — твоя коронная фраза, с которой ты отправлял меня в школу по утрам — и с этой философией я пошла и в школу жизни,
– с ноткой грусти отметила артистка.
Не стесняйтесь проявлять свои чувства, ведь жизнь летит очень быстро, и потом будет уже поздно упрекать себя за то, что вы постеснялись показать свою любовь и выразить благодарность.