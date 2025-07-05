Эта война длится более трех сотен лет, – цитаты Романа Ратушного, которые всегда будут актуальны

Сегодня, 5 июля, украинскому активисту и защитнику могло бы исполниться 28 лет. Роман Ратушный был одним из тех, кто пострадал от жестокого разгона мирных протестов, которые происходили на Майдане Независимости во время Революции Достоинства, а в начале большой войны стал на защиту родной страны.

Роман вступил в тероборону, а впоследствии воевал в составе 93-й ОМБР ВСУ "Холодный Яр". Парень погиб 9 июня 2022 года, когда попал во вражескую засаду под Изюмом. Ратушного сегодня вспоминают как борца за сохранение столичного урочища Протасов Яр, как защитника, который должен был жить, но жестокая война отобрала у родителей сына.

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А также слова Романа Ратушного навеки запечатлеются в истории российско-украинской войны. Сознательный украинец не боялся правдиво и откровенно говорить обо всем, что происходит и что думает, он возлагал надежду, что "украинцы убьют в себе все русское". В день его рождения предлагаем вспомнить цитаты защитника и активиста, которые остались как наследство, пишет Show24.

Цитаты Романа Ратушного, которые будут жить вечно

"Сейчас я себя чувствую полностью свободным человеком в этой стране. И эту страну я чувствую своей. Понимаю, что в случае чего эта страна меня не бросит. И у меня есть возможность достучаться до этой страны".

"Невзоров, Дудь, Парфенов и еще десятки фамилий – это то же самое что Путин. А вы – идиоты, которые неспособны деоккупировать свое сознание и свое собственное культурное пространство".

"Выжигайте в себе всю российскую субкультуру. Выжигайте в себе все воспоминания из детства связанные с русским-советским. Выжигайте в себе отношения с родственниками или друзьями по ту сторону, со всеми кто является носителем российской субкультуры. Иначе это все выжжет вас".

"Вдохновляемся примером молодежи, которая знала, что такое жертвенность и сдержала наступление большевиков на Киев 104 года назад. Они были и есть героями, которые своей отвагой и профессионализмом продлили жизнь независимой Украины".

Роман Ратушный / Фото из твиттера

"Эта война длится более трех сотен лет. Когда мы ее проигрываем, мы становимся пушечным мясом для россиян. Когда мы ее выигрываем – мы получаем время на отдых до следующей фазы этой войны".

"Просто запомните: чем больше русских мы убьем сейчас, тем меньше русских придется убивать нашим детям".

"Снимайте розовые очки. Не пытайтесь спасти свою картинку мира и зону комфорта, заворачивая реальность в фэнтезийный властелин колец или слова Арестовича".

Слова Романа Ратушного – это то, что каждый должен проанализировать, запомнить и сделать выводы. Таким образом не просто сохранится память о достойном сыне своей страны, но и откроется пространство для осознания всей трагичности истории для нового поколения.

Недавно в Украине заочно приговорили российского блогера Дмитрия Пучкова ("Гоблина") к 10 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность нашей страны и пропаганду войны.