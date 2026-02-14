Принц Уильям и Кейт поздравили с Днем влюбленных: романтическое фото, которого еще не было в сети

Принц и принцесса Уэльские поделились поздравлением по случаю Дня святого Валентина. Они показали совместное фото и растрогали сеть.

Принц Уильям и принцесса Кейт опубликовали фотографию на своей странице в соцсетях. Это черно-белое фото, автором которого является Джош Шиннер.

Королевская пара показала снимок с их отдыха на природе. Фотография была сделана в апреле прошлого года, неподалеку от их дома в Норфолке.

Кейт Миддлтон позировала в кофточке с воротничком и жакете, а принц Уильям – в рубашке и свитере. Они сидели рядом, улыбались и смотрели в объектив. Ранее этого фото не было в сети.

С Днем святого Валентина,

– поздравило супругов с романтической датой.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Отметим, принц и принцесса Уэльские не хранят молчание по поводу скандала вокруг файлов Эпштейна, где фигурирует Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Как указывает BBC, супруги обеспокоены новой информацией и находятся мыслями с жертвами.

