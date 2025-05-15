"Мы разные, но объединены нитями традиций": звезды поздравили украинцев с Днем вышиванки

Ежегодно в третий четверг мая отмечается День вышиванки. Во время войны этот праздник имеет особое значение. Во время полномасштабного вторжения украинцы еще больше осознали ценность культуры и традиций, которые Россия годами пытается уничтожить или присвоить себе. Сегодня люди традиционно одевают национальную одежду.

В социальных сетях украинские звезды поздравляют с Днем вышиванки и с Днем семьи – очень символично, что в этом году эти два праздника пришлись на один день. Также они делятся фотографиями и видео в национальном наряде, пишет Show 24.

К слову В каждом узоре – сила рода, – Зеленские в символических нарядах поздравили с Днем вышиванки

Кристина Соловий

Кристина Соловий опубликовала фото, сделанное когда ей было 16 лет – во время посвящения в студенты. Певица надела вышиванку прабабушки Марты, которую женщина вышивала на китайском шелке.

"Почти всю учебу в университете я комбинировала ее с разнообразной одеждой и ходила так на пары. Странно ли, что я захотела потом записать альбом "Живая вода"? Пожалуй, нет, и я до сих пор верю, что многое мне удалось благодаря крепкой связи со своими предками. А вышиванка была всегда символом силы, уверенности и гордости за свои корни. Носите свои вышиванки красиво, носите с гордостью. С Днем вышиванки!", – написала Соловий.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая поздравила украинцев с Днем вышиванки и с Днем семьи. Ведущая поделилась фотографией с мужем Юрием Горбуновым и их двумя сыновьями: Иваном и Даниилом. Семья позировала в вышиванках.

Семья – это наша базовая настройка. Для украинцев изначально семья была превыше всего, семья – это тыл и покой, радость и сила. Вышиванка – наш символ, символ рода, и я свои вышиванки обязательно передам своим внукам (надеюсь, у меня они будут),

– отметила Осадчая.

alyona alyona

Реперка alyona alyona alyona опубликовала несколько фотографий в вышиванке от украинского бренда SVARGA.

"Это не просто рубашка, это – история. В каждом крестике – молитва мамы, песня дедушки, сила нашей земли. День вышиванки – это еще один повод вспомнить, какие мы невероятные: красивые, сильные, свободные. Это память о тех, кто боролся за нас. Это символ силы, нежности и непокорности. Это мы. Где бы кто ни был – в Украине или далеко от дома – вышиванка объединяет. Пусть в ваших сердцах сегодня будет тепло, любовь и гордость за то, кто мы есть", – говорится в сообщении alyona alyona.

Михаил Хома (Дзидзьо)

С Днем вышиванки! Пусть у каждого будет своя – любимая, выбранная сердцем. Вышиванка – это связь с родом, с теми, кто был до нас. Поэтому пусть этот день будет праздником не просто об одежде, но и о духовном,

– написал Михаил Хома.

АНТИТИЛА

Участники группы АНТИТІЛА также появились в вышиванках и поздравили украинцев с праздником. Для Тараса Тополи и Сергея Вусика рубашки создавала мастерица Зоряна.

Каждая вышиванка – это не просто вещь. Это уникальный код. Мы все – часть большой истории, вышитой болью, борьбой и красотой. Мы были, есть и будем. Украина – в сердце, в поступках и в выборе быть собой,

– говорится в заметке.

Ирина Федишин

"Поздравляю всех с Днем вышиванки. Любим свое, родное, потому что оно самое лучшее! Пусть сегодня вышиванка придаст нам сил, вдохновения и веры в победу! С праздником, друзья! Вместе – несокрушимые!", – поздравила украинцев певица Ирина Федишин.

Тимур и Инна Мирошниченко

Поздравили с Днем вышиванки и Тимур и Инна Мирошниченко. Супруги поделились видео, в котором показались в национальном наряде вместе со своими четырьмя детьми: Мией, Марком, Марселем и Ангелиной.

Александр Педан

Григорий и Кристина Решетники

Григорий и Кристина Решетники поделились видео, где танцуют в вышиванках.

Надеваешь вышиванку и чувствуешь силу и невероятное единство украинской нации! Поздравляем с Днем вышиванки и с Днем семьи – бережем традиции, потому что это – наш генетический код,

– отметили они.

Злата Огневич

Вышиванка – это не просто одежда. Это молчаливая песня, в которой каждый регион поет по-своему. Полесье, Подолье, Гуцульщина, Слобожанщина – в каждом орнаменте – часть сердца, памяти и любви к родной земле. Мы разные, но объединены нитями традиций. С Днем вышиванки, родная Украина,

– написала певица Злата Огневич.

Олег Скрипка

"Уважаемые, дорогие, дорогие, искренне поздравляю вас с Днем вышиванки! Вышиванка – это наш генетический код, это наша защита, наша гордость и слава. Вам здоровья, счастья и слава Украине, вам и вашей семье!", – сказал Олег Скрипка.

Ранее мы писали о вышиванке Елены Зеленской и о том, где ее можно приобрести и за сколько.