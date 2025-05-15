В каждом узоре – сила рода, – Зеленские в символических нарядах поздравили с Днем вышиванки

Владимир и Елена Зеленские обратились к украинцам с важными словами по случаю праздника. 15 мая отмечают сразу две важные даты - День вышиванки и День семьи.

Президентская чета поздравила с праздниками и поделилась совместным фото в вышиванках. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского.

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Зеленские подчеркнули, что мы должны ценить наши корни и традиции, а также передавать их следующим поколениям.

Сегодня – об очень важном: наши корни, семью. Смыслы, которые в этом году объединены одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую должны беречь и ценить. Обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям,

– отметили супруги.



Владимир и Елена Зеленские / Фото из телеграмм-канала президента

Вышиванки Зеленских – в чем символизм

Президент Владимир Зеленский предстал в черной вышитой рубашке от бренда Damirli. В ее центре – геометрический орнамент из красных ягод, напоминающих ветви калины.

Калина – символ крови, пролившейся за Украину, символ несокрушимости, национальной идентичности и вечного возрождения,

– отметила дизайнер Эльвира Гасанова.

Белый контур вокруг калины символизирует защиту, что оберегает корни. Форма напоминает пчелиные соты – а это символ объединенности общины. Черный цвет вышиванки – это не символ траура, а достоинство в сложные времена.

Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала белую вышиванку от бренда Etnodim с объемными рукавами, в которой уже появлялась на публике. Здесь соединилось сразу несколько техник – белая вышивка, ажурное шитье, вырезание и мережка. Рубашку украшают цветочные и геометрические орнаменты в виде ромбов.