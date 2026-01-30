Имеют сложные отношения между собой: где сейчас дети Назария Яремчука и как сложилась их жизнь

Легендарный певец Назарий Яремчук дважды был женат и стал отцом троих детей – двух сыновей и дочери.

Все они выросли творческими личностями и так или иначе пошли по пути отца. Как сложились их судьбы и каковы их отношения сегодня – читайте далее в материале 24 Канала.

Первой женой Назария Яремчука стала Елена Шевченко, которая тоже была певицей. 19 февраля 1976 года у супругов родился сын Дмитрий, а годом позже – еще один сын Назарий.

Назарий Яремчук с Еленой Шевченко и двумя сыновьями / Фото из открытых источников

После 15 лет совместной жизни пара развелась. Елена переехала в Киев, где впоследствии во второй раз вышла замуж, а Дмитрий и Назарий остались жить с отцом в Черновцах, потому что учились в музыкальном училище.

У мамы с папой была такая договоренность, что мы учимся в музыкальном училище в Черновцах и проживаем с папой, а когда потом продолжим свое обучение в Киеве, тогда переедем уже к маме,

– рассказывал Назарий в комментарии проекту "Жизнь известных людей".

Кстати, Елена Шевченко родила еще одного сына – Святослава. Он работает юристом. В интервью OBOZ.UA Дмитрий Яремчук рассказывал, что у них со сводным братом хорошие отношения.

Чем сейчас занимаются сыновья Назария Яремчука?

Они, как и отец, развиваются в музыке и имеют собственные семьи.

Дмитрий Яремчук женат на Ирине. По словам его женщины, это была любовь с первого взгляда. В апреле 2010 года пара поженилась. В тот же день свадьбу сыграли и его брат Назарий со своей избранницей.

В браке Дмитрия и Ирины родилось трое сыновей – Назар, Дмитрий и Андрей.

Для справки! Ирина – вторая жена Дмитрия. До этого он был в браке с Натальей Куницыной, на то время дочерью премьер-министра Крыма

Назарий Яремчук-младший женат на Анне. У супругов также трое детей: сыновья Александр и Илья и дочь Елена.

Дмитрий и Назарий Яремчуки с детьми и женами / Скриншот из видео проекта ЖВЛ

Дмитрий и Назарий Яремчуки стали народными артистами Украины. До полномасштабной войны они активно гастролировали по Украине, а после 2022 года братья много выступают за рубежом – в Италии, Испании, Германии, Франции, Ирландии, Португалии, Австрии и других странах. Также концерты проводят и на Родине. Все эти выступления имеют благотворительную цель – поддержку Вооруженных сил Украины, в частности сбор средств на дроны и медицинское обеспечение.

Дмитрий и Назарий Яремчуки в Испании / Фото с их страницы в фейсбуке

Кроме этого, Дмитрий и Назарий основали всеукраинский песенный фестиваль "Родина". Его цель, как указано на официальном сайте, сохранить память о Назарии Яремчуке, популяризировать его творчество и поддержать развитие украинской эстрадной музыки.

Что известно о дочери Назария Яремчука?

После развода Назарий Яремчук познакомился с Дарьей, которая впоследствии стала его второй женой. На момент знакомства женщина четыре года самостоятельно воспитывала дочь после смерти мужа. В 1991 году Назарий и Дарья поженились. Супруги вместе воспитывали детей, а в 1993 году у них родилась общая дочь – Маричка. Ее назвали в честь матери Назария Яремчука.

Девушка продолжила дело отца. В 2012 году Мария стала участницей шоу "Голос страны". Также она представляла Украину на Евровидении-2014 с треком Tick-Tock, заняв шестое место.

Мария Яремчук – Tick-Tock: смотрите видео онлайн

Впоследствии исполнительница продолжила развивать карьеру. Среди ее известных треков – "Ты во мне есть", "До нестями", "В чистом поле" и другие. В 2018 году певица объявила о паузе в творчестве. Она тогда призналась, что имеет панические атаки, когда выходит на сцену.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Мария Яремчук выпустила несколько новых песен – "Дорога воина" и "Она". В 2023 году певица впервые за 5 лет вышла на сцену, выступив на Евровидении-2023, проходившем от имени Украины. В том же году Мария представила трек "Щит и меч".

В июле 2024 года она сообщила, что впервые стала матерью. Она родила сына.

Это уже совсем другая жизнь. Конечно, она получила новый смысл, и это самая большая радость в мире – дети,

– поделилась Мария Яремчук в комментарии для M1 music.

Она призналась, что не планирует возвращаться на сцену. В то же время знаменитость стала исполнительным продюсером фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты", а также присоединилась к созданию альбома перепевов "Re: Yaremchuk", которые вышли в 2024 году.

Поддерживают ли связь дети Назария Яремчука?

В детстве Дмитрий, Назарий и Мария проводили время вместе и имели теплые отношения.

Мы всегда называли ее (Марию Яремчук, – 24 Канал) Малой. И сейчас, когда с братом что-то вспоминаем о ней, так называем. Знаете, когда дети маленькие, они всегда выбирают себе кого-то из взрослых другом. Не замечали такого? Так действительно бывает. И вот Маричка выбрала меня. Играла со мной, просилась все время на ручки,

– рассказывал Дмитрий.