Крылов поделился новостью в своем инстаграме. Он опубликовал фото в военной форме.

Петр Крылов рассказал, что всю жизнь считал, что "к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно". Так, в конце ноября актер начал готовиться к вступлению в Вооруженные Силы Украины.

Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн собеседований и наконец офлайн встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас я военнослужащий. С чем себя и поздравляю,

– написал Крылов.

Петр Крылов присоединился к армии / Фото из инстаграма актера

В Диком театре, где работает Петр, отметили, что гордятся его решением стать на защиту Украины. Там рассказали, что Крылов исполнял роль Мастера в спектакле "Метод 46", однако 31 января он состоится с участием Олексы Гладушевского. После этого будет небольшая пауза в прокате, чтобы театр ввел нового актера.

Олекса Гладушевский / Фото из инстаграма Дикого театра

