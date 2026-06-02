Кто-то в Украине, а кто-то за границей: как выглядят дети украинских политиков

Наши политики в публичной среде не так часто делятся информацией о своих семьях, а еще реже публикуют семейные фото. Однако эта тема до сих пор остается актуальной для общества.

Сегодня в материале 24 Канал покажет детей некоторых известных украинских политиков, а также расскажет, где они сейчас.

Виталий Кличко

Спортсмен был в браке с Натальей Егоровой с 1996 года. В 2022 году пара объявила о разводе. Бывшая жена боксера переехала в Германию. Дети бывших супругов также живут за границей.

Всего у пары родилось трое детей: Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим.

Старший сын живет вместе с матерью в Германии и ведет довольно закрытый образ жизни. Парень родился в 2000 году и имеет американское гражданство, ведь родился за границей.

Известно лишь то, что Егор завершил престижную Лондонскую школу экономики и политических наук.

Виталий Кличко с сыном Егором / Фото с фейсбука мэра Киева

Дочь Виктория родилась в 2002 году в США. Девушка училась в Амстердаме на факультете психологии.

Егорова с дочерью Елизаветой / Фото из инстаграма экс-жены Кличко

Самый младший сын родился в 2005 году. Парень пошел по стопам звездного отца, однако выбрал баскетбол.

Максим Кличко / Фото из соцсетей

Свою карьеру спортсмен планирует продолжать карьеру в университетской системе США. Украинец будет выступать в команде Университета Восточной Каролины.

Владимир Зеленский

В целях безопасности президентская чета не публикует в сети актуальные снимки своих детей.

Пара воспитывает двоих детей – дочь Александру, которой вскоре исполнится 22 года, и сын Кирилл, который родился в 2013 году.

Известно, что девушка учится на юридическом факультете в Украине, а вот мальчик мечтает стать военным. Первая леди Украины говорила, что сын знает все типы ракет, которые Россия запускает по Украине, и даже может рассчитать их скорость.

Владимир и Елена Зеленские с детьми / Фото из инстаграма первой леди Украины

Петр Порошенко

Пятый президент Украины имеет статус многодетного отца. Вместе с Мариной Порошенко имеют четырех детей.

Алексей – самый старший сын. Он единственный, кто получил образование в Украине, а затем закончил обучение в Лондонской школе экономики и политических наук. Во Франции закончил бизнес-школу. Он уже имеет собственную семью и воспитывает детей.

В прошлом году Петр Порошенко рассказал, что его потомок находится за границей и с 2019 года снят со всех учетов. Сегодня мужчина работает в крупной международной компании.

В 2014 году, когда кое-кто выступал в Горловке, обнимался с бандитами и ругал Вооруженные силы Украины, мой сын добровольцем ушел на фронт и принимал непосредственное участие как командир минометного расчета в боях на Донбассе. Сейчас он работает в крупной международной корпорации. Он не сейчас уехал, не в 2022-м. Еще с 2019-го у него был контракт,

– заявлял политик в интервью "УП".

Алексей Порошенко / Фото из Википедии

Александра и Евгения Порошенко – сестры-двойняшки. Они родились в 2000 году. Обе девушки учились в престижных учебных заведениях за рубежом.

Марина Порошенко с дочерьми / Фото из сети

Михаил Порошенко также учился за рубежом. Пятый президент Украины говорил, что сын за границей. В Англии он сотрудничает с большим количеством волонтерских фондов. Журналисты интересовались, проходит ли юноша военную подготовку, и политик ответил, что Михаил работает переводчиком, а решение о мобилизации будет принимать самостоятельно.

Семья Порошенко / Фото из сети

Михаил Федоров

Министр обороны Украины с женой Анастасией воспитывает дочь Марию. В 2023 году девочка пошла в первый класс в частную школу в Киеве. Часто политик делится в соцсетях семейными фото.

Михаил Федоров с дочерью / Фото из инстаграма политика

Анатолий Гриценко

Бывший министр обороны имеет трех родных детей. Глеба Разумкова – сына жены от предыдущих отношений, он принял как родного, который стал ему четвертым ребенком.

Светлана Гриценко училась в Украине и Шотландии. Сегодня она довольно публичная личность, ведь является членом правления Фонда Виктора Пинчука и руководит социальными проектами Recovery и "Возвращение". За развитие социально-гуманитарных инициатив Светлана Гриценко получила государственную награду – орден "За заслуги" III степени.

Анатолий Гриценко с дочерью / Фото из соцсетей

Алексей Гриценко – бывший депутат Киевского горсовета 6-го созыва и один из организаторов Автомайдана в 2013 году. В 2014 – 2015 годах служил в ВСУ. В 2021 году стал советником городского головы Киева Виталия Кличко по вопросам экологии на общественных началах.

Алексей Гриценко / Фото из сети

А вот об Анне Гриценко информации нет. В сети даже нельзя найти ее фото.

Дмитрий Кулеба

От первого брака политик имеет двоих детей – сына Егора и дочь Любу. В 2024 году Кулеба рассказывал, что сын учится в университете и проходит серьезную военную подготовку.

Сын Дмитрия Кулебы / Фото из соцсетей

Дочь же осваивает пение и дает концерты.

Недавно бывший министр иностранных дел Украины женился на своей избраннице, издательнице Светлане Павелецкой. Пара оформила отношения через приложение Дія.