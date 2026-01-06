Люди плакали в Сенате и Ватикане: тернопольский детский хор "Зоринка" колядовал в Италии
- Детский хор "Зоринка" из Тернополя поразил итальянцев исполнением украинских колядок и сопровождением Божественной литургии в известных соборах, включая Собор Святого Петра в Ватикане.
- Во время поездки, организованной директором школы Анжелой Доскоч, хор получил бронзовые медали "За сопротивление" от итальянского Сената.
Накануне Рождества детский хоровой коллектив "Зоринка" из Тернополя отправился в Италию. Там юные артисты поразили слушателей исполнением украинских колядок и рождественских песен.
Кроме того, хор сопровождал Божественную литургию в храмах Италии, в частности в Соборе Святой Софии в Риме и Соборе Святого Петра в Ватикане. Пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное. Тернополь.
Поездка "Зоринки" в Италию состоялась по инициативе директора школы Анжелы Доскоч. В ней приняли участие 43 детей и двое выпускников прошлого года, а подготовка к этим выступлениям длилась около четырех месяцев.
Детский хор сопровождал Божественную литургию в Соборе Святой Софии в Риме. По приглашению украинской диаспоры "Зоринка" также выступила в Сенате Италии.
Кроме того, коллектив исполнил литургические песнопения в Соборе Святого Петра в Ватикане. Трансляция этого выступления происходила в эфире "Радио Ватикан" во время и после мессы.
После своих выступлений тернопольская хоровая капелла колядовала. В Италии юные украинские музыканты исполнили всемирно известный "Щедрик" и колядки – "Пречистая Дева", "Ой коляда, колядница", "Летел воробей".
Люди плакали и в Сенате, и в Ватикане... Знаете, когда стоишь и полный собор людей тебе аплодирует, мурашки идут. Такое окрыление чувствуешь, очень хорошо,
– отметила директор хоровой школы.
К тому же исполнение украинского хора услышали в Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.
Тернопольская хоровая капелла "Зоринка" колядовала в Италии: смотрите видео онлайн
Как известно из сайта Тернопольского городского совета, итальянский Сенат отметил участников "Зоринки" бронзовыми медалями "За сопротивление" за их выступление во время поездки.
Что известно о тернопольской хоровой капелле "Зоринка"?
- В этом году она отмечает 45-летие со дня основания.
- "Зоринку" в 1980 году основал дирижер Изидор Алексеевич Доскоч.
- В 1996 он создал детскую хоровую школу на базе детского хорового коллектива.
- Сегодня, как известно, школой руководит его дочь, педагог Анжела Доскоч. Она работает в "Зоринке" с 1996 года.