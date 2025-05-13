Стало известно, где и когда состоится Детское Евровидение-2025
- Детское Евровидение-2025 пройдет в Тбилиси, Грузия, 13 декабря.
- Грузия во второй раз будет принимать конкурс; она дебютировала в 2007 году и имеет четыре победы.
Европейский вещательный союз (EBU) и GPB объявили, что Детское Евровидение-2025 будет принимать город Тбилиси (Грузия). Песенный конкурс состоится в субботу, 13 декабря.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на официальный сайт Евровидения. Грузия во второй раз будет принимать песенный конкурс.
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Грузия дебютировала на Детском Евровидении в 2007 году. С тех пор она одержала рекордные четыре победы.
В прошлом году Грузию на песенном конкурсе представлял Андрея Путкарадзе с песней To My Mom. Он стал победителем Детского Евровидения-2024, которое проходило в Мадриде – столице Испании.
Мы с нетерпением ждем возвращения в Грузию, страны, которая глубоко увлечена Детским песенным конкурсом Евровидение. Доказанная способность GPB проводить выдающиеся шоу дает нам полную уверенность в том, что это будет исключительный конкурс, который создаст ценные воспоминания для юных участников и зрителей во всем мире,
– сказал директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин.
Генеральный директор GPB Тинатин Бердзенишвили отметила, что снова принимать Детское Евровидение в Тбилиси – это большая честь и ответственность для Грузии. По ее словам, команда стремится создать еще более масштабное и интересное шоу. Они с нетерпением ждут молодых талантов и поклонников со всего мира.
Украина на Детском Евровидении-2024
Напомним, что Украину на Детском Евровидении-2024 представлял Артем Котенко. Певец из Сумщины выступил с песней Hear Me Now и занял третье место.
Песню написала Светлана Тарабарова – музыкальный продюсер Нацотбора Детского Евровидения. Трек Hear Me Now посвящен теме дома, который для многих людей является местом силы.