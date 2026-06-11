Примет ли Украина участие в Детском Евровидении-2026
Украина примет участие в Детском Евровидении-2026, которое состоится 24 октября в Мальте. Музыкальным продюсером Национального отбора в третий раз станет певица и сонграйтерка Светлана Тарабарова.
Об этом сообщает Общественное Вещание. Скоро начнется прием заявок.
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Украина уже в двадцатый раз выступит на Детском Евровидении. Песенный конкурс пройдет на площадке MFCC в поселке Та-Кали. Участие могут принять исполнители в возрасте от 9 до 14 лет из стран Европы и не только.
Поскольку в этом году шоу состоится раньше, чем обычно, то финал Национального отбора ожидается в сентябре. Об этом сообщила глава украинской делегации Оксана Скибинская.
Уже сейчас мы готовим много сюрпризов для участников нынешнего Нацотбора. Прием заявок будет объявлен вскоре. С нетерпением будем ждать заявки от талантливых детей, которые мечтают о большой сцене. Продолжаем мечтать смело,
– добавила она.
Музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова отметила: "Путь на Мальту начинается с простой заявки на конкурс. Я жду и готовлюсь вместе с вами удивить мир".
Детское Евровидение-2025: главное
- В прошлом году Детское Евровидение принимало Тбилиси после победы грузинского певца Андрея Путкарадзе с песней To My Mom.
- Участие приняли 18 стран, в частности вернулись Хорватия, Черногория и Азербайджан.
- Победу одержала представительница Франции Лу Делез, которая выступала с треком Ce monde.
- Серебряным призером стала украинка София Нерсесян с песней "Мотанка".