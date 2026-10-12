Беременная Диана Глостер тайно вышла замуж и в клипе раскрыла пол первенца

Украинская певица Diana Gloster поделилась свадебными фотографиями с Иваном Квашей и рассказала о спонтанной церемонии. Супруги также рассказали, кого ждут.

Пара организовала регистрацию брака буквально за два дня. Поводом послужила обычная прогулка: возле своего дома Диана и Иван увидели новый ЗАГС и решили узнать ближайшую свободную дату.

Традиционного признания в любви перед этим не было. Как объяснила артистка в своем инстаграме, они давно обсуждали брак и знали, что хотят быть вместе.

Он мне не делал предложения, мы просто договорились, что распишемся. Мы давно знали, что сделаем это, и не раз об этом говорили,

– рассказала певица.

Сначала влюбленные собирались прийти на церемонию только вдвоем. Однако об их планах узнали друзья и захотели присоединиться. В итоге рядом с молодоженами были четверо близких людей, а мама Дианы наблюдала за регистрацией онлайн.

Во время церемонии оба не сдерживали слез. Вспоминая этот день, певица назвала его одним из самых счастливых в своей жизни.

Один из самых счастливых моментов моей жизни – когда я шла к нему, и мы оба рыдали от счастья,

– написала Диана.

Еще одну семейную новость артистка приберегла для клипа на песню "Моя талия". В кадре, где она танцует с балетом, появляется синий дым – так супруги сообщили, что ждут мальчика.

Diana Gloster раскрыла пол ребенка / скриншот из видео

Изначально именно в клипе пара хотела объявить и о беременности. Однако скрывать живот становилось все сложнее, поэтому этой новостью поделились раньше, а для музыкальной премьеры приберегли новость о поле малыша.