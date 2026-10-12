Реєстрацію шлюбу пара організувала буквально за два дні. Поштовхом стала звичайна прогулянка: біля свого будинку Діана та Іван побачили новий РАЦС і вирішили дізнатися найближчу вільну дату.

Традиційного освідчення перед цим не було. Як пояснила артистка в своєму інстаграмі, вони давно обговорювали одруження та знали, що хочуть бути разом.

Він мені не освідчувався, ми просто домовилися, що розписуємося. Ми давно знали, що зробимо це, і не раз про це говорили,

-розповіла співачка.

Спершу закохані збиралися прийти на церемонію лише вдвох. Проте про їхні плани почули друзі й захотіли долучитися. Зрештою, поруч із молодятами були четверо близьких людей, а мама Діани спостерігала за реєстрацією онлайн.

Під час церемонії обоє не стримували сліз. Згадуючи цей день, виконавиця назвала його одним із найщасливіших у своєму житті.

Один з найщасливіших моментів мого життя, коли я йшла до нього, і ми обидва ридали від щастя,

– написала Діана.

Ще одну сімейну новину артистка залишила для кліпу на пісню "Моя талія". У кадрі, де вона танцює з балетом, з'являється синій дим – так подружжя повідомило, що чекає на хлопчика.

Diana Gloster розсекретила стать дитини / скриншот з відео

Спочатку саме у відеороботі пара хотіла оголосити й про вагітність. Однак приховувати живіт ставало дедалі складніше, тому цією звісткою поділилися раніше, а для музичної прем'єри зберегли новину про стать малюка.



