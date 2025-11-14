Ситуация на уровне абсурда, – Цимбалюк выгнал из "Холостяка" девушку, которой пророчили победу

Модель Диана Зотова покинула "Холостяк-14". Это стало неожиданностью для всех, ведь участнице пророчили победу в проекте.

Однако Тарас Цимбалюк решил попрощаться с девушкой еще до церемонии роз. О том, почему и как так произошло – читайте в материале 24 Канала.

Тарас увидел статью, где утверждали, что Диана якобы все еще имеет отношения с бывшим парнем, поэтому решил уточнить это лично.

Модель объяснила, что после прихода на проект ее бывший начал искать способ связаться с ней, и что чувства к нему до сих пор не исчезли.

Я не могу отпустить эту историю, этого человека, потому что у меня еще есть к нему глубокие чувства,

– сказала участница.

Цимбалюк предположил, что после первой вечеринки Диана могла встречаться с экс-возлюбленным, когда говорила, что едет работать.

Я это все подозревал, но не был готов услышать. Я в шоке. Зачем она вообще сюда пришла. Я плохо отношусь к обману. Не вижу смысла дальше с ней разговаривать,

– возмутился Холостяк.

Зотова прокомментировала свой вылет коротко: "Даже не думала, что так может произойти и что так может произойти именно со мной. Есть как есть".

Я вспоминаю просто еще нашу переписку. Говорит, что я ей нравлюсь, пишет мне это, потом исчезает. Когда я сам – не проявляет ко мне никакого интереса. Потом приходит на проект. Ситуация очень странная. На уровне абсурда,

– сказал Тарас Цимбалюк, когда отправил участницу домой.

Напомним, что Диана Зотова была знакома с актером еще до участия в шоу. Они впервые встретились в 2021 году, когда модель участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", где Цимбалюк был ведущим. Летом 2022 года Тарас и Дана общались в соцсетях, но тогда не встретились.

Что известно об участии Дианы Зотовой в "Холостяке-14"?