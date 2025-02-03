Одиозного рэпера P Diddy доставили в больницу из тюрьмы прямо посреди ночи
Скандальный рэпер Шон "Дидди" Комбс пожаловался на проблемы со здоровьем и сильную боль. Его доставили в больницу из федеральной тюрьмы.
Сейчас рэпер находится в Центре заключения в Бруклине, ожидая суда. В четверг вечером, 30 января, его срочно привезли в больницу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.
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Рэпер пожаловался на проблемы с коленом. Поэтому Шону Комбсу сделали МРТ в бруклинской больнице. Чтобы избежать огласки и слухов, его отвезли в больницу ночью.
Источники уточнили, что P. Diddy просто начала беспокоить старая травма. Известно, что несколько лет назад он перенес операцию на колене.
Рэпер не оставался в больнице – после анализов его вернули в тюрьму.
Коротко о скандале с P. Diddy
- В прошлом году рэпера арестовали и предъявили ему обвинения в торговле людьми, рэкете и проституции. P. Diddy неоднократно отказывали в освобождении под залог.
- Шон Комбс решительно отрицает в ответ на все заявления. Он так и не признал себя виновным. В то же время в его адрес каждый раз появляются новые обвинения.
- Рэпер должен предстать перед судом 5 мая.