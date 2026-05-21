Динамо выиграло Кубок Украины: Даша Квиткова трогательно обратилась к Бражку после триумфа
- Киевское "Динамо" завоевало Кубок Украины 2025/2026, обыграв в финале "Чернигов" со счетом 3:1.
- Даша Квиткова поздравила своего жениха Владимира Бражко с победой, выразив гордость за его достижение.
Вчера, 20 мая, Динамо стало обладателем Кубка Украины по футболу 2025/2026. Киевский клуб победил в финале Чернигов со счетом 3:1.
Даша Квиткова поздравила своего жениха Владимира Бражко, опорного полузащитника Динамо, с победой. Блогерша трогательно обратилась к нему в инстаграме.
Читайте также Даша Квиткова встретилась в Каннах с немецкой супермоделью Хайди Клум
Даша Квиткова распространила в сториз сообщение Владимира Бражко, которое он опубликовал по случаю победы Динамо. На одном из фото футболист позирует с медалью и кубком, а на его телефоне можно заметить изображение любимой.
Я так горжусь тобой, мой любимый! Я видела каждую бессонную ночь, каждое стрессовое мгновение, каждый день, как ты работал еще усерднее. И видеть эту улыбку на твоем лице сейчас делает меня самой счастливой. Ты заслуживаешь еще больших побед впереди,
– обратилась Квиткова к жениху.
Отметим, что Динамо впервые за пять лет выиграло Кубок Украины по футболу. Дубль оформил капитан киевского клуба Виталий Буяльский, еще один гол забил Андрей Ярмоленко. Единственный гол Чернигову принес центральный защитник Анатолий Романченко.
Настроение было боевое. Мы понимали, что игра очень тяжелая, команда соперника очень сильная, но играть можно и стараться играть нужно. К сожалению, пропустили быстрый гол во втором тайме, потом третий, но, по моему мнению, мы выложились на все 200%. К сожалению, команда классом выше нас. Думаю, нас за этот результат никто не будет судить,
– прокомментировал он поражение своего клуба Tribuna.
Что известно об отношениях Квитковой и Бражко?
Слухи о романе между Дашей Квитковой и Владимиром Бражко начали ходить в мае 2025 года. Футболист подтвердил отношения с блогершей в ее день рождения 9 июля.
В сентябре Квиткова сообщила, что любимый сделал ей предложение. По информации СМИ, Бражко подарил девушке кольцо от Cartier, стоимость которого на сайте бренда колеблется от 82 до 132 тысяч долларов, в зависимости от выбранного размера камня.
Долгое время в сети ходили слухи, что Даша и Владимир тайно поженились, однако блогерша опровергла это.
Недавно Квиткова раскрыла некоторые подробности свадьбы. Молодожены выбрали локацию, блогерша уже начала думала о букете и даже примерила свадебное платье. Сын Даши от брака с Никитой Добрыниным, Лев, будет нести обручальные кольца.