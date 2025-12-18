"Мурик" из Green Grey впервые рассказал, как узнал о смерти "Дизеля"

Вокалист рок-группы Green Grey Дмитрий Муравицкий ("Мурик") дал первое интервью после внезапной смерти своего коллеги Андрея Яценко, более известного как "Дизель". Уже прошло почти два месяца, как умер музыкант.

Муравицкий признался, что ему не хватает Яценко, он до сих пор не удалил номер телефона коллеги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Не пропустите Очень скорбим, – Оля Цибульская сообщила о смерти отца

Дмитрий Муравицкий рассказал, что узнал о смерти Андрея Яценко от его жены, рэперши Фары (Евгения Яценко). Она позвонила к участнику группы Green Grey утром, сразу как умер муж.

Она плачет и говорит, что Андрюха умер. Я не могу передать это состояние. Сначала: "Да нет, ну как". В голове не укладывается. Вот недавно на сцене были,

– признался Муравицкий.

В течение следующих трех дней телефон "Мурика" разрывался от звонков.

Артисты работали над альбомом, поэтому именно о нем в последний раз общались. Кроме того, Дмитрий и Андрей должны были записать видеообращение для Харькова, но это пришлось перенести на следующий день, когда и умер "Дизель".

Официальная причина смерти Яценко – сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца, о чем группа Green Grey сообщила в фейсбуке. Музыкант жаловался на боль в груди, Муравицкий говорил коллеге, чтобы тот сделал кардиограмму, однако "Дизель" не успел обратиться к врачу.

Интервью с Дмитрием Муравицким: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Андрея Дизеля?