"Мурик" из Green Grey впервые рассказал, как узнал о смерти "Дизеля"
- Дмитрий Муравицкий дал первое интервью после смерти коллеги Андрея Яценко, которая произошла почти два месяца назад.
- Официальная причина смерти Яценко – сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.
Вокалист рок-группы Green Grey Дмитрий Муравицкий ("Мурик") дал первое интервью после внезапной смерти своего коллеги Андрея Яценко, более известного как "Дизель". Уже прошло почти два месяца, как умер музыкант.
Муравицкий признался, что ему не хватает Яценко, он до сих пор не удалил номер телефона коллеги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Дмитрий Муравицкий рассказал, что узнал о смерти Андрея Яценко от его жены, рэперши Фары (Евгения Яценко). Она позвонила к участнику группы Green Grey утром, сразу как умер муж.
Она плачет и говорит, что Андрюха умер. Я не могу передать это состояние. Сначала: "Да нет, ну как". В голове не укладывается. Вот недавно на сцене были,
– признался Муравицкий.
В течение следующих трех дней телефон "Мурика" разрывался от звонков.
Артисты работали над альбомом, поэтому именно о нем в последний раз общались. Кроме того, Дмитрий и Андрей должны были записать видеообращение для Харькова, но это пришлось перенести на следующий день, когда и умер "Дизель".
Официальная причина смерти Яценко – сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца, о чем группа Green Grey сообщила в фейсбуке. Музыкант жаловался на боль в груди, Муравицкий говорил коллеге, чтобы тот сделал кардиограмму, однако "Дизель" не успел обратиться к врачу.
Интервью с Дмитрием Муравицким: смотрите видео онлайн
Что известно о смерти Андрея Дизеля?
Напомним, что Андрей Яценко умер 20 октября. Новость о смерти лидера и основателя группы Green Grey всколыхнула украинский шоубизнес и поклонников коллектива.
Через несколько дней Green Grey должен был отправиться в тур по Украине, который отменили из-за смерти "Дизеля". Однако 30 октября в Киеве в Caribbean Club состоялся концерт памяти музыканта.
С Яценко попрощались 23 октября в столице. Церемония состоялась в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Среди присутствующих были родные, друзья, поклонники и коллеги "Дизеля", в частности Артем Пивоваров, Тарас Тополя, Виктор Павлик, Олег Скрипка, Джамала, Фагот.
Урну с прахом Яценко похоронили на Байковом кладбище в Киеве.