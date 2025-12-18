Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Оли Цибульской.

Певица посвятила пост папе и показала их редкие семейные фото.

Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые, меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома возле тебя,

– написала исполнительница.

Она вспомнила, как папа на праздновании ее дня рождения 14 декабря сказал, что очень любит дочь, хоть редко об этом говорил.

Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем,

– добавила Оля Цибульская.

В октябре о смерти отца также сообщил известный блогер Михаил Лебига. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Что известно о папе Оли Цибульской?