Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олі Цибульської.

Вас також може зацікавити Після похорону Степана Гіги: родина артиста зробила важливу заяву

Співака присвятила допис татові й показала їхні рідкісні сімейні фото.

Лети, наш вусатий янгол. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі, влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома біля тебе,

– написала виконавиця.

Вона пригадала, як тато на святкуванні її дня народження 14 грудня сказав, що дуже любить доньку, хоч рідко про це казав.

Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже сумуємо,

– додала Оля Цибульська.

У жовтні про смерть батька також повідомив відомий блогер Михайло Лебіга. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про тата Олі Цибульської?